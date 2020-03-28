تقرير يكشف مصير الدوري الإنجليزي.. وأمر واحد يلغي كل الخطط

يخطط مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز لعدم إلغاء الموسم الحالي من المسابقة الإنجليزية، وفقا لتقرير حصري من (فوتبول لندن).

وكشفت صحيفة (فوتبول لندن) وجود خطة لدى المسؤولين من أجل استكمال مسابقة الدوري الإنجليزي في شهر يوليو المقبل.

وتكمن الخطة في لعب المباريات المتبقية في فترة ما بين 4 لـ 6 أسابيع بداية من شهر يوليو، ودون حضور جماهيري، وفقا لمصادر تحدثت للصحيفة اللندنية.

مسابقات الكرة في إنجلترا مُعلقة حتى نهاية شهر أبريل، وهذا مؤكد ولن تعود قبل ذلك، إلا أن الخطة الحالية الآن هي إعادتها في شهر يوليو المقبل، وفقا للتقرير.

الخطة التي تهدف من الأساس لتقليل حجم الخسائر، تتوقف على أمر واحد فقط، وهو عدم تدهور الأمور في بريطانيا أكثر وأكثر، بسبب فيروس كورونا.

بريطانيا أعلنت اليوم السبت عن وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 17,089 إصابة، مع وفاة 1,019 شخصا.

إذا استمرت الأمور، نوعا ما، تحت السيطرة في بريطانيا، ستستكمل المسابقات في إنجلترا في شهر يوليو خلف الأبواب المغلقة (دون جمهور)، ولكن في حالة استمرار التفشي بصورة كبيرة، وقتها ستُلغى كل الخطط الحالية.

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وأصدرت الرابطة الإنجليزية بيانا سابقا أشارت من خلاله إلى "القرارات الصعبة سيتم اتخاذها لتخفيف وطأة التأثير العميق للاقتصاد الناجم عن توقف مسابقات كرة القدم للاعبين المحترفين في إنجلترا والعمل معا على حلول مشتركة". (طالع التفاصيل)

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