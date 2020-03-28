خليك في البيت – مصطفى محمد ولعبة الأسئلة.. هل شكل مهاجم الزمالك أقوى فريق خماسي؟

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

هذه المرة بالتعاون مع نادي الزمالك، وضيفنا هو مصطفى محمد الذي يساهم بدوره في الدور المجتمعي في محاربة الوباء العالمي، وينصحكم بالبقاء في المنزل.

وإلى الأسئلة..

أول قميص كرة قدم اشتريته؟

كان قميص الزمالك، واشترته لي والدتي بعمر الـ5 سنوات بعد أن اخترته.

أول مرة ذهبت للاستاد؟

مباراة الزمالك ووادي دجلة، كنت وقتها مع ناشئي وادي دجلة. يومها سجل شيكابالا هدفا رائعا من فوق حارس المرمى.

أحرف لاعب رأيته في تاريخ مصر؟

شيكابالا

اللاعب العالمي الذي أثر فيك؟

رونالدو الظاهرة

أصعب لاعب قابلته في الملعب؟

مدافعي منتخب مالي الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

أجمل يوم لك مع كرة القدم؟

فوزنا بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، بجانب أنني حزت على لقب الهداف.

حلم تريد تحقيقه؟

الاحتراف الخارجي، واللعب في دوري أبطال أوروبا.

فريقك الخماسي؟

عصام الحضري، طارق حامد، شيكابالا، محمد أبو تريكة، مصطفى محمد.

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