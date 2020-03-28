تصريح غامض من حسام غالي عن مؤمن زكريا

نشر حسام غالي قائد الأهلي السابق، ومدير الكرة الحالي في الجونة، صورة له مع مؤمن زكريا لاعب الأحمر.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وكتب غالي مع الصورة، عبر إنستاجرام، "مش عاجبني اللي بيحصل مع مؤمن زكريا".

مؤمن تحدث ليلة الجمعة لقناة "أون تايم سبورت" قائلا: " لا أفضل التحدث عن أي شيء بخصوصي الآن ولدي كلام كثير، لأن الموضوع مؤثر نفسيا".

وأتم " أتمنى الفترة المقبلة أن أكون في حال أفضل".

وفي فبراير الماضي، قال مؤمن زكريا إنه استحق الحصول على دعم مادي ومعنوي أكثر مما قُدم له خلال الفترة الأخيرة أثناء فترة مرضه بالنظر لما قدمه لناديه.

وتحدث مؤمن زكريا لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "أنا الآن في المطار أستعد للسفر إلى أمريكا وبالتحديد ولاية واشنطن لبدء العلاج ولا أعرف الفترة التي سأمكثها هناك".

وأردف "التأشيرة تأخرت بسبب إجراءات السفر وموعد الطبيب".

وأضاف "سأزور الطبيب في اليوم التالي لوصولي إلى أمريكا وأشكر تركي آل الشيخ على مساندته لي وعدم تأخره عنها وأتمنى له الشفاء".

وتابع "هناك الكثير من الشائعات التي انتشرت عني في الفترة الأخيرة وحصولي على بعض الحقن قيمة الواحدة مليوني دولار وهذا غير صحيح، لا أعرف ماذا أعاني منه لأحصل على علاج من الأصل".

وبسؤاله عن دعم عمرو السولية لاعب الأهلي له بالاحتفال على طريقته عقب تسجيله هدفا في شباك طلائع الجيش علق مؤمن "لا يعرف أي لاعب إنني سأسافر خلال ساعات، رأيت الاحتفال من خلال بعض الصور لم أستطع مشاهدة المباراة".

وعن هل يتحدث مع زملائه اللاعبين أو يقابل أي منهم رد ضاحكا "علينا اجتياز السؤال".

وبسؤاله هل كان أي شخص من إدارة الأهلي على دراية بموعد سفره إلى أمريكا رد مؤمن "لا يعرف أي شخص بموعد سفري".

وتابع "الكل يسأل عني بشكل عادي ولكن ليس بالطريقة التي أستحقها، لكن أن يتحدث معي أحد ويدعمني ماديا ومعنويا بالنظر لما قدمته للنادي لم أر ذلك يحدث".

وأردف "أعتقد إنني أستحق دعم مادي ومعنوي أكثر من ذلك".

وأردف "أنا أهلاوي ووالدي أهلاوي ولا أريد التحدث في أي شيء حتى لا يحزن الجمهور مني، علينا اجتياز ذلك السؤال كذلك".

أما عن مخاطبة الأهلي لوزير الرياضة من أجل مواصلة دفع مستحقاته رغم عدم قيده في القائمة قال مؤمن زكريا: "لا تعليق".

وبعد ذلك، أعلن الأهلي عن اعتماد مجلس إدارته للدفعة الأولى من تكاليف علاج مؤمن زكريا، حسبما أورد الموقع الرسمي للنادي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر في اجتماعه الذي عقد مساء الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، اعتماد صرف مبلغ 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية، للمساهمة في تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق الذي يعاني من مشكلة صحية تستدعي سفره المستمر للعلاج بالخارج، وذلك بعدما تلقى النادي موافقة الجهة الإدارية".

وأردف "وكان الأهلى قد أرسل خطابًا لوزارة الشباب والرياضة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة مؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب غير مقيد في قائمة الفريق هذا الموسم، مما يستلزم استئذان الجهة الإدارية لإتمام إجراءات صرف المساهمات المالية اللازمة لعلاجه، حتى جاءت موافقة الجهة الإدارية على صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية في علاج اللاعب، ليؤكد الأهلي أنه لم ولن يتخلى عن أبنائه، وسوف يستمر في دعم مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة".

ويبتعد مؤمن زكريا عن الملاعب منذ 17 ديسمبر 2018 ولا يعد مقيدا في قائمة الأهلي، لذا يتوجب على النادي الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة قبل صرف مبالغ مالية له حسبما أوضح مصدر بالأهلي لـ FilGoal.com من قبل.

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