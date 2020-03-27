رابطة الدوري الإنجليزي: نناقش التبعات الاقتصادية الناتجة عن توقف كرة القدم ونصل للقرار قريبا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي ورابطة اللاعبين المحترفين أنها ستناقش التبعات الخطيرة من الجانب الاقتصادي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وقالت الرابطة في بيان مشترك: "تم التعبير خلال الاجتماع الذي شهد تواجد رابطة الكرة الإنجليزي ورابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الدوري عن الأفكار الخاصة بكل المتأثرين بتفشي الفيروس".

وواصل البيان: "اتفقنا على أن القرارات الصعبة سيتم اتخاذها لتخفيف وطأة التأثير العميق للاقتصاد الناجم عن توقف مسابقات كرة القدم للاعبين المحترفين في إنجلترا والعمل معا على حلول مشتركة".

وتابع "الروابط لن تعلق أكثر من ذلك حتى يوم ٣٠ أبريل على الأقل، وستفعل ذلك حينما يكون من الآمن الحديث عنه وتسمح الظروف بذلك".

وأتم "سيتم عقد اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة للوصول إلى خطة مشتركة واضحة للتعامل مع الظروف الصعبة التي نواجهها سواء كروابط أو أندية أو لاعبين أو أطقم فنية أو جماهير".

بريطانيا سجلت أكثر من ١١ ألف و٦٦٠ إصابة بفيروس كورونا بجانب ٥٧٨ حالة وفاة و١٣٥ حالة تعافي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت في وقت سابق عن توقف مسابقات المحترفين حتى يوم ٣٠ أبريل بعد أن كانت أعلنت من قبل توقفها حتى يوم ٥ من نفس الشهر.

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