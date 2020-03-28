رئيس الاتحاد الفرنسي: عودة الدوري؟ لا يمكننا اتخاذ هذا النوع من القرارات

كشف نويل لو جري رئيس الاتحاد الفرنسي صعوبة تحديد موعد استئناف الدوري الفرنسي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعُلقت منافسات الدوري الفرنسي حتى 15 أبريل المقبل وكذلك تأجلت المباراة النهائية لكأس فرنسا.

لو جري قال لـ وكالة الأخبار الفرنسية: "أكرر لا أحد يتحكم في الجدول الزمني، لا يمكننا استئناف المنافسات حتى تعطينا الحكومة الضوء الأخضر".

وتابع "يجب أن نكون حذرين للغاية. لقد طلبت من الجميع الانتظار مدة 15 يوما أخرى، وأن ينظروا عن كثب فيما يجري، ولماذا يعقد الوزراء اجتماعاتهم".

وأتم "لا يمكننا اتخاذ هذا النوع من القرارات، سنبدأ في تاريخ X، وسننتهي في نهاية يوليو، هناك أشياء نريدها بوضوح، ولكن لا يوجد شيء ملموس، اليوم لن يكون معقولا لتحديد أي جديد".

وارتفع عدد الحالات في فرنسا إلى 32 ألف حالة ووفاة 995 وتعافي 25 ألف من فيروس كورونا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

مرتضى يكشف مصير كارتيرون

متعب يحكي تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها

بيان منتظر يوضح مصير الدوري الإنجليزي

في ظل أسطورة - "ديفيد".. بيكام الجديد

فرجاني ساسي يتكفل بـ100 أسرة