رئيس الاتحاد الفرنسي: عودة الدوري؟ لا يمكننا اتخاذ هذا النوع من القرارات

السبت، 28 مارس 2020 - 12:40

كتب : FilGoal

الدوري الفرنسي

كشف نويل لو جري رئيس الاتحاد الفرنسي صعوبة تحديد موعد استئناف الدوري الفرنسي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعُلقت منافسات الدوري الفرنسي حتى 15 أبريل المقبل وكذلك تأجلت المباراة النهائية لكأس فرنسا.

لو جري قال لـ وكالة الأخبار الفرنسية: "أكرر لا أحد يتحكم في الجدول الزمني، لا يمكننا استئناف المنافسات حتى تعطينا الحكومة الضوء الأخضر".

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وتابع "يجب أن نكون حذرين للغاية. لقد طلبت من الجميع الانتظار مدة 15 يوما أخرى، وأن ينظروا عن كثب فيما يجري، ولماذا يعقد الوزراء اجتماعاتهم".

وأتم "لا يمكننا اتخاذ هذا النوع من القرارات، سنبدأ في تاريخ X، وسننتهي في نهاية يوليو، هناك أشياء نريدها بوضوح، ولكن لا يوجد شيء ملموس، اليوم لن يكون معقولا لتحديد أي جديد".

وارتفع عدد الحالات في فرنسا إلى 32 ألف حالة ووفاة 995 وتعافي 25 ألف من فيروس كورونا.

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