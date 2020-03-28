سعفان الصغير يجيب لـ في الجول: هل يفكر الإسماعيلي في ضم شريف إكرامي

كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي أن ناديه لا يفكر في ضم شريف إكرامي حارس الأهلي، الذي أعلن أنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية الإسماعيلي تقديم عرض لإكرامي ليلعب بقميص الدراويش الموسم المقبل.

وقال الصغير لـFilGoal.com: "شريف إكرامي حارس كبير، لكن لا نفكر في ضمه".

وأضاف "لدينا حراس رائعون ومستواهم يتطور مثل محمد مجدي ومحمد فوزي ومحمود عبد المنصف وكمال السيد".

وأكمل "نتابع مع الحراس بشكل يومي في فترة التوقف ليكونوا جاهزين في حال عودة النشاط".

الأهلي وجه الشكر بشكل رسمي إلى شريف إكرامي، موافقا على رغبة الأخير بالرحيل عقب نهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

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