رسميا - اتحاد أوروجواي يسرح أوسكار تاباريز بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد أوروجواي لكرة القدم تسريح أغلب موظفيه، ومدرب المنتخب أوسكار تاباريز بسبب فيروس كورونا والذي تسبب في تجميد نشاط الكرة في العالم.

وقال الاتحاد الأوروجوياني في بيانه: "أبلغت اللجنة التنفيذية أنه بسبب الأزمة الصحية الحالية التي أوقفت جميع أنشطتها فإنها ملزمة باتخاذ سلسلة من القرارات الصعبة من أجل حماية عمل المؤسسة في المستقبل".

أرسل الاتحاد جميع موظفيه لبطالة جزئية بما في ذلك أوسكار تاباريز البالغ 73 عاما الذي يقود المنتخب منذ عام 2006 وساهم في وصولهم إلى نصف نهائي كأس العالم 2010 ولقب كوبا أمريكا 2011.

📣📰 Comunicado a la opinión pública del Comité Ejecutivo de la @AUFOficial - 27/3/2020 ℹ️ https://t.co/KapAruWWiy pic.twitter.com/mwAtqJjKHZ — AUF (@AUFOficial) March 28, 2020

وفقا لوسائل إعلام في أوروجواي سوبف يؤثر هذا القرار على ما يقرب من 400 شخص.

ونشرت سابقا صحيفة Referí تقريرا أنه حال استمرار توقف النشاط الكروي لفترة طويلة، فقد يتم إدخال تاباريز في برنامج إعانة البطالة التي أطلقته وزارة العمل والتضامن الاجتماعي لدعم الأفراد الأكثر تضررا من الوباء.

وسبق أن صرّح جاستون تيالدي نائب رئيس اتحاد أوروجواي لصحيفة Referí: "سنتبع مع المنتخب الأول نفس القرارات التي اتخذناها بشأن بقية المنتخبات، لا يمكن أن نفرّق في المعاملة، خصوصا في وقت معاناة اتحاد الكرة من مشاكل مالية لعدم تقاضي حقوق البث الخاصة بمباريات التصفيات التي تم تأجيلها حتى أغسطس، مع العلم أن هذه المبالغ هي الداعم الأهم لميزانيتنا".

ويمتد عقد الرجل الملقب بـ "المايسترو" مع منتخب أوروجواي حتى مونديال قطر 2022.

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