فرجاني ساسي يتكفل بـ100 أسرة

الجمعة، 27 مارس 2020 - 14:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي - الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

وجهت بلدية رواد في تونس الشكر لفرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب تونس، بسبب تكفله برعاية 100 أسرة.

ويتكفل فرجاني ساسي برعاية 100 أسرة وتوفير الدعم الغائي لهم في بلدية رواد، من متضرري فيروس كورونا.

نجوم الرياضة يتسابقون في رعاية الأسر المتضررة من توقف الأنشطة بسبب فيروس كورونا مؤخرا في كل مكان.

أخبار متعلقة
مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع ظهير الجزائر وأحمد فتحي ونجم تونس شباب قسنطينة: نحاول التجديد لـ بن عيادة لكن الزمالك أغراه براتب خرافي حوار في الجول – حسام حسن يتحدث عن حقيقة عروض الأهلي والزمالك.. وماذا تعلم من كل مدرب عماد السيد يقسم: الزمالك يعاني من أعمال السحر.. رأيت شيئا غريبا في حذاء أحد اللاعبين

ويتواجد ساسي حاليا في تونس بعدما عاد لبلاده قبل غلق المجال الجوي في مصر وتونس لمنع انتشار فيروس كورونا.

ساسي انضم لنادي الزمالك قبل بداية الموسم الماضي قادما من نادي النصر السعودي.

صاحب الـ 28 عاما حقق مع الزمالك 5 بطولات حتى الآن. بواقع كأس مصر، وكأس السوبر المصري، والكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي، وكأس السوبر المصري السعودي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

نجوم مصر 1934 – (2) علي كاف

خاص - نادر شوقي يروي القصة الكاملة بين الأهلي وفتحي

تقرير: الدوري الإنجليزي لن يعود في أبريل

البدري يتنازل عن ربع راتبه في المنتخب

في ظل أسطورة - المالك الأول للقب "مارادونا الجديد"

في الدوري الزمالك فرجاني ساسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فرجاني ساسي يتكفل بـ100 أسرة ساعة | الدوري المصري
الشعراوي: الحياة عادت للصين.. الزحام في الشوارع وأستطيع الذهاب للمطعم ساعة | أوروبا
دوناروما: ميلان يعني الكثير بالنسبة لي 2 ساعة | أوروبا
خليك في البيت – إبراهيم المصري ولعبة الـ8 أسئلة.. موقف ومباراة لن ينساهما 2 ساعة | رياضات أخرى
حوار في الجول – حسن نصر يروي تفاصيل كأس مصر للمصري.. موقف رائع مع الخطيب وإنجاز أوروبي 3 ساعة | الدوري المصري
نادر شوقي يجيب.. هل يبقى فتحي ورمضان صبحي مع الأهلي 5 ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة ردا على سعيد حمزة: أخطأت بالحديث.. صرفنا المستحقات وتعاقدنا على سماعات جديدة 14 ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: قبول استقالة الغندور ولجنة الحكام 14 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي 2 في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور 3 تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي 4 الحقيقة وراء حسام عاشور
قد ينال إعجابك