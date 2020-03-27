فرجاني ساسي يتكفل بـ100 أسرة

وجهت بلدية رواد في تونس الشكر لفرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب تونس، بسبب تكفله برعاية 100 أسرة.

ويتكفل فرجاني ساسي برعاية 100 أسرة وتوفير الدعم الغائي لهم في بلدية رواد، من متضرري فيروس كورونا.

نجوم الرياضة يتسابقون في رعاية الأسر المتضررة من توقف الأنشطة بسبب فيروس كورونا مؤخرا في كل مكان.

ويتواجد ساسي حاليا في تونس بعدما عاد لبلاده قبل غلق المجال الجوي في مصر وتونس لمنع انتشار فيروس كورونا.

ساسي انضم لنادي الزمالك قبل بداية الموسم الماضي قادما من نادي النصر السعودي.

صاحب الـ 28 عاما حقق مع الزمالك 5 بطولات حتى الآن. بواقع كأس مصر، وكأس السوبر المصري، والكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي، وكأس السوبر المصري السعودي.

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