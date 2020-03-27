الإسماعيلي لـ في الجول: محمد مجدي في الحجر الصحي لحين ظهور نتيجة التحليل

الجمعة، 27 مارس 2020 - 16:08

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك

أوضح صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، حقيقة إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا.

محمد مجدي مدافع الإسماعيلي نشر صورة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك معلقا "في الحجر الصحي الآن. دعواتكم".

FilGoal.com تواصل مع الإسماعيلي لاستيضاح سبب تواجد اللاعب في الحجر الصحي، فقال المنياوي: "محمد مجدي تعرض لوعكة صحية وشعر بارتفاع حاد في درجة الحرارة".

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وأضاف "فضلنا تواجد اللاعب في المستشفى ودخل إلى الحجر الصحي، في انتظار التحاليل لتثبت حقيقة ما يعانية تحديدا".

نادي الإسماعيلي كان في المغرب لملاقاة نادي الرجاء في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، قبل أن تٌلغى المباراة بسبب إيقاف النشاط الرياضي في المغرب.

وعادت بعثة الإسماعيلي إلى مصر من المغرب قبل قرابة الأسبوعين، حيث يتوقف النشاط في مصر أيضا ويقضي اللاعبون فترة راحة في بيوتهم.

محمد مجدي انضم لنادي الإسماعيلي قادما من الزمالك قبل بداية الموسم الماضي.

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