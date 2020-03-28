متعب يحكي تفاصيل الوعكة الصحية: لدي تاريخ مع الجلطات

السبت، 28 مارس 2020 - 00:12

كتب : FilGoal

رمضان صبحي وعماد متعب

كشف عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل عدة أسابيع وجعلته يمكث في أحد غرف العناية المركزة.

وقال متعب لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت: "كنت ألعب مع أصدقائي في مكان يبعد عن منزلي لدقيقة واحدة فقط".

وأضاف "بعد اللعب كنت أدعو أن أصل لمنزلي وألا أسقط في الشارع أو في المصعد".

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وأردف "طلبت من زوجتي الذهاب إلى أقرب مستشفى سريعا كنت أشعر إنني لا أستطيع التنفس ولأنني لدي تاريخ مع الجلطات فكنت أعرف إن هناك مشكلة".

وأكمل متعب "تعرضت لجلطتين في قدمي وأنا لاعب وجلطة في ذراعي من قبل ولم أستطع أخذ علاج للسيولة لأنه يمثل مشكلة وأنا لاعب لو تعرضت لإصابة".

وأتم "أنهيت الفحوصات قبل يومين والآن بعض الأشياء سأقوم بها طوال حياتي".

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