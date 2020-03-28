سلبية تحليل كورونا الخاص بـ محمد مجدي.. واللاعب يغادر المستشفى

السبت، 28 مارس 2020 - 00:54

كتب : ياسر الشريف

محمد مجدي - الإسماعيلي

أعلن صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي، سلبية فحص فيروس كورونا الذي خضع له محمد مجدي لاعب الدراويش.

محمد مجدي مدافع الإسماعيلي ليس مصابا بفيروس كورونا، والتحاليل التي خضع لها جاءت سلبية.

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وأشار المنياوي في تصريحاته مع FilGoal.com "فحص محمد مجدي جاء سلبيا ونحمد الله على ذلك".

وأضاف "اللاعب غادر بالفعل قبل دقائق قليلة، الحجر الصحي في طريقه للعودة إلى منزله".

من جانبه كتب مدافع الدراويش عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): "اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله النتيجة طلعت سلبية".

قبل أن يحرص على توجيه الشكر لكل من دعمه في تلك الأزمة.

وكشف الإسماعيلي في وقت سابق لـFilGoal.com تعرض محمد مجدي "لارتفاع حاد في درجة الحرارة" قبل أن يخضع لتحاليل فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

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