ميلان يؤجل عودة اللاعبين للتدريبات في انتظار قرار السلطات الإيطالية

الجمعة، 27 مارس 2020 - 22:58

كتب : FilGoal

أنتي ريبيتش - ميلان - يوفنتوس

أعلن نادي ميلان الإيطالي تأجيل عودة لاعبيه للتدريبات حتى تحدد السلطات الإيطالية مقترحا للعودة المناسبة.

النادي الإيطالي أصدر بيانا:

"يعلن ميلان عن تأجيل العودة إلى التدريبات حتى موعد يعتمد على السلطات المختصة والاستشارة الطبية".

"صحة وسلامة اللاعبين والموظفين ومجتمعنا هم أكبر قلق للنادي".

"إن ميلان منفتح للانضمام بشكل جماعي إلى أفضل حل للأندية والمشجعين وجميع المتأثرين الآخرين، ولمناقشة أي مقترحات للعودة إلى المنافسة في الوقت المناسب، مع مراعاة المبادئ التالية:

1- لن يعود النادي للتدريب ولعب كرة القدم مرة أخرى إلا بناءً على نصيحة آمنة ومناسبة للقيام بذلك من السلطات المختصة والخبراء الطبيين.

2- أي عودة للتدريب واللعب يجب أن تكون منظمة ويتم بنفس الشروط لجميع الفرق في الدوري.

"نقف متحدين مع شعب إيطاليا. معا سنتغلب على هذه الأزمة، وسندعم ونريح بعضنا البعض، وسوف نجد القوة للمضي قدما. سيكون هناك وقت للعب كرة القدم مرة أخرى وسوف تلعب دورها في انتعاش أمة عظيمة".

ولم يعلن الاتحاد الإيطالي بعد عن تأجيل عودة المنافسات مجددا، إذ من المفترض أن تنتهي فترة إيقاف الدوري في الثالث من أبريل المقبل.

وكان ناديا نابولي ولاتسيو قد أعلنا في وقت سابق عودة اللاعبين للتدريبات الأسبوع الحالي قبل أن يتراجعا عن قرارهما لاحقا.

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