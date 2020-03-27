ديبالا يوضح معاناته مع فيروس كورونا: أتنفس بصعوبة

الجمعة، 27 مارس 2020 - 19:00

كتب : FilGoal

ديبالا - يوفنتوس - ميلان

اعترف الأرجنتيني باولو ديبالا بتطور أعراض فيروس كورونا ومعاناته بصعوبة التنفس.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

ديبالا أعلن إصابته بـ فيروس كورونا رفقة صديقته الأسبوع الماضي ليصبح ثالث لاعبي السيدة العجوز بعد كل من دانييلي روجاني وبلايز ماتويدي.

ديبالا قال على قناة النادي الإيطالي عبر يوتيوب: "الأعراض تطورت، لكن اليوم أشعر بأنني في حال الأفضل".

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وتابع "الآن اتحسن بشكل أفضل، أسير وأحاول التدرب، لكنني أتنفس بصعوبة، لا أستطع فعل شيء بعد 5 دقائق".

وأتم "أشعر بألم في عضلتي للأسف، لكنني الآن وأوريانا (صديقته) أفضل الآن".

الحالات ارتفعت إلى 86498 في إيطاليا، بينما وصلت الوفيات إلى 9134 حالة وتعافي 10950.

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