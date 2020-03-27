تقرير مغربي: كاف يستعد لتأجيل مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 27 مارس 2020 - 20:37

كتب : FilGoal

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لإعلان تأجيل مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

مصدر مقرب من الاتحاد الإفريقي تحدثت مع صحيفة (le360) المغربية وكشف وجود نية لدى الااتحاد الإفريقي لتأجيل موعد نصف نهائي دوري الأبطال ليقام في شهر يونيو المقبل، بدلا من مايو.

وكان من المقرر إقامة مواجهتي الأهلي ضد الوداد المغربي، والزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأول والثاني من شهر مايو.

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وأشار المصدر إلى إمكانية إمكانية مواجهتي الذهاب يومي 12 و13 من شهر يونيو المقبل، بدلا من الأول من مايو.

ويصر الاتحاد الإفريقي، وفقا للمصدر، على إجراء مباراتي نصف النهائي بنفس النظام، وهي الذهاب والعودة وليس من مباراة واحدة.

واستبعد مسؤولو كاف في الوقت الحالي فكرة إقامة مواجهتي نصف النهائي من مباراة واحدة، وفقا للتقرير المغربي.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة طوارئ الاتحاد الإفريقي اجتماعها الشهر المقبل من أجل تحديد مصير دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

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