نجوم مصر 1934 - (3) إسماعيل رأفت.. من الزمالك للترسانة والمحترف الأول في فرنسا

يقتصر تاريخ مصر في كأس العالم على 3 مشاركات، وتظل المشاركة في 1990 هي الأكثر شهرة في الشارع المصري، رغم المشاركة المبكرة للغاية في 1934 والتي لا تحصل على حقها الكافي.

11 نجما شاركوا في الظهور الأول لكأس العالم 1934، ويعد أكثرهم شهرة عبد الرحمن فوزي صاحب الثنائية في شباك المجر، مباراة مصر الوحيدة في المونديال حتى 1990.

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة لنجوم منتخب مصر الـ 11 الذين شاركوا في كأس العالم 1934 ونلقي عليهم الضوء بشكل أكبر.

الحلقة الثالثة ستكون مع إسماعيل رأفت قلب دفاع منتخب مصر في كأس العالم 1934.

من الزمالك للترسانة

ولد إسماعيل رأفت في 3 يناير 1912 ذو أصول تركية في منطقة الوفدية التابعة للسيدة زينب وانضم لاحقا لفريق مدرسة الليسية الفرنسية ومنه انتقل للعب لنادي السكة الحديد بعمر الـ 17.

شغل مركز قلب الدفاع، واستمر رفقة نادي السكة الحديد من 1923 وحتى 1931، ومن ثم انضم للمختلط (الزمالك) موسما واحدا عام 1931-32.

أعجب إسماعيل بطريقة لعب الترسانة حينها، اللعب من لمسة واحدة والتمريرات الطويلة، وقرر الانتقال لهم في الفترة بين 1933 وحتى 1935 وكوّن ثلاثيا رهبيا مع أحمد منصور وريحان بخيت.

المحترف الأول

انضم إسماعيل للمنتخب بعمر الـ 20 عاما ولعب للمنتخب في كأس العالم 1934 وبعدها بعام شاهده مدرب نمساوي واصطحبه للاحتراف في فريق ريدستار الفرنسي وأصبح أول لاعب من الشرق يحترف في فرنسا.

ومن ثم انضم لنادي سوشو، وكان يحصل على 125 جنيها شهريا بخلاف 12 جنيها مكافأة الفوز في المباراة.

في 1937 انتقل لفريق ست الفرنسي مقابل 350 جنيها مصريا وظل رفقة الفريق حتى قيام الحرب العالمية الثانية عام 1939 وعاد لمصر مجددا.

لعب مع نادي الترام بدءا من موسم 1939-40 وساهم في وصول الفريق لنهائي كأس مصر بنفس الموسم وخسر من الأهلي 3-1 وهو من سجل هدف فريقه الوحيد.

بعد نهاية الحرب طلب نادي سوشو ضمه مرة أخرى لكنه رفض عدم السفر وقرر الاستقرار بمصر.

كان إسماعيل من الأثرياء إذا امتلك فيلا فاخرة في الإسكندرية وأخرى بالقاهرة.

وتوفي عام 2004 عن عمر يناهز 92 عاما.

المصدر: عمالقة كرة القدم المصرية في كأس العالم بإيطاليا 1934.

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