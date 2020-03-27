خليك في البيت – إبراهيم المصري ولعبة الـ8 أسئلة.. موقف ومباراة لن ينساهما

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع أحد نجوم كرة اليد، إبراهيم المصري لاعب الأهلي ومنتخب مصر.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

-هل كان بإمكانك أن تصبح بطلا في لعبة أخرى غير كرة اليد؟

"كرة القدم.. أعشقها بشدة".

-اذكر لنا موقف لن تنساه في حياتك؟

"نهائي بطولة إفريقيا 2016 أمام منتخب تونس عندما فزنا عليهم في صالة استاد القاهرة".

"المدرجات كانت ممتلئة لآخرها وعشت أجواء مميزة للغاية يصعب أن أنساها، وأعتبرها من أجمل لحظات حياتي".

-مباراة لا تنساها؟

"مباراة أخرى أمام منتخب تونس. نهائي أمم إفريقيا 2020 في صالة رادس".

"نجحنا يومها في التغلب على الضغط الجماهيري الرهيب. طوال حياتي لم أشعر بنفس الضغوط التي عشتها خلال هذه المواجهة".

-ناديك المفضل؟

"محليا أشجع وأنتمي للنادي الأهلي، وعالميا أشجع برشلونة".

-أفضل 5 رياضيين تاريخيا؟

"بيليه، وليونيل ميسي، ونوفاك دجوكوفيتش، ومايكل فيليبس، وكوبي براينت".

وفي مصر؟

"محمود الخطيب، ومحمد أبو تريكة، وأحمد فتحي، ومحمد صلاح، ومحمد إيهاب نجم رفع الأثقال".

-العمل الفني المفضل؟

"الناصر صلاح الدين، من أفضل الأفلام في تاريخ السينما المصرية".

-وممثلك المفضل؟

"عادل إمام. فنان متكامل وقدم الكثير من الأعمال التي شكلت فترة طفولتنا وشبابنا".

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