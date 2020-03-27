صلاح وكلوب وفريق ليفربول يبعثون رسالة شكر لأطباء العالم

أرسل نادي ليفربول عبر طاقمه الفني ولاعبي الفريق الأول والشباب والسيدات رسالة شكرا لأطباء العالم عما يقدموه في مواجهة فيروس كورونا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

الرسالة بدأت بالألماني يورجن كلوب: "بالنيابة عن نفسي وأفراد الطاقم الفني ولاعبي ليفربول اغتنم الفرصة لإرسال رسالة شكر لكم للناس الرائعين العاملين في المجال الطبي لعملهم الذي لا يصدق، وبالنيابة عن الجميع في ليفربول أقول لهم شكرا".

ومن ثم توالت رسائل لاعبي ليفربول والطاقم الفني وفريقي الشباب والسيدات، نستعرض معكم أبرزها.

To all the health care workers around the world. A little message from us to you... ❤️ pic.twitter.com/1EuwvAdSSa — Liverpool FC (@LFC) March 26, 2020

روبرتو فيرمينو: "نحن ممتنون للعمل الذي تقومون به"

جيمس ميلنر: "أرسل رسالة ضخمة للعاملين في مجال الصحة في المملكة المتحدة وحول العالم لعملهم الرائع المُقدر من الجيمع شكرا لكم".

محمد صلاح: "نشكركم على مجهودتكم ونقد مساعدتكم لنا".

ساديو ماني: "نقدر مساعدتكم شكرا لكم".

جوردان هندرسون: "أنتم الأبطال شكرا لكم".

أليسون بيكر: "إلى كل عملكم سوف نظل دائما ممتنين".

فيرجل فان دايك: "شكرا لكم على المساعدة ومجهودكم، أنتم أبطال".

جو جوميز: "شكرا لكم جميعا على ما تقدموه لنا".

أندي روبرتسون: "نحن نقدر عملكم الرائع شكرا لكم".

تاكومي مينامينو: "مجهودكم الكبير يتم تقديره، شكرا لكم".

ترينت ألكسندر أرنولد: "شكرا لكم كونكم أبطال العالم، نحن نحتاجكم كثيرا".

جورجينيو فينالدوم: "شكرا لكم على عملكم ومجهودكم أنتم الأبطال".

أوكسلايد تشامبرلين: "لا يوجد كلمات تصف ما تفعلوه به من أجلنا، شكرا لكم".

ديفوك أوريجي: "أنتم الأفضل، تقومون بعمل لا يصدق شكرا لكم".

ديان لوفرين: "نحترم كل ما تفعلوا شكرا لكم".

فابينيو: "نحن ممتنون لعملكم وما تفعلوا، شكرا جزيلا".

نابي كيتا: "لكل عملكم الشاق، نقول شكرا لكم".

آدم لالانا: "بسبب عملكم نحن نقدركم كثيرا، شكرا لكم".

أدريان: "سوف تظلون جميعا أبطال تقودونا في ذلك الوقت العصيب،شكرا لمجهودكم وأتمنى لكم الأفضل والبقاء أقوياء".

جويل ماتيب: "نقدر كل ما تفعلوا شكرا جزيلا لكم على هذا".

شيردان شاكيري: "لكل ما تقومون به، نحن نقدر هذا جيدا، شكرا لكم".

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