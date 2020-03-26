نادر شوقي لـ في الجول: هناك من يُروج بوجود أزمة بين الأهلي وفتحي.. تلك القصة الكاملة

يرى نادر شوقي وكيل أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر، إن هناك من يريد دائما ترويج وجود أزمات بين اللاعب والنادي بخصوص تجديد عقده.

الأهلي أعلن بشكل رسمي عقده لجلسة "حاسمة" مع أحمد فتحي يوم الإثنين المقبل من أجل تحديد مصيره من تجديد عقده مع النادي. (طالع التفاصيل)

وقال نادر شوقي: "تم الاتفاق مع الأهلي على موعد يوم الإثنين. الأمر بسيط للغاية ولكن هناك من يريد الترويج بوجود أزمات أو مشاكل".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "القصة بالكامل إن الموعد الأول الذي حدده الأهلي كان خلال عدم تواجد فتحي في القاهرة، وقتها طلبوا مني الجلوس نيابة عنه ولكن فتحي طلب أن يتم كل شيء في وجوده هو".

وتابع "بعدها اتفقنا على موعد يوم الأحد الماضي، ولكن تم إخطارنا يوم السبت بإن النادي قرر غلق أبوابه وتم إلغاء الاجتماع وتفهمنا القرار بشكل تأكيد".

وأكمل حديثه قائلا: "والآن عندما أبلغنا الأهلي بالموعد الجديد وافقنا مباشرة. لا نعلم لماذا المزايدة وترويج أقاويل ليست صحيحة بأن فتحي يحاول المساومة. كل تلك الأمور من وحي خيال البعض والحقيقة يعلمها النادي جيدا بدليل تحديد موعد جديد للجلسة".

وأشار "نحترم إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب ونعرف جيدا أن ما يُمارس من ضغوط ليس له علاقة بالنادي على الإطلاق، إنما هي أطرق تتصرف بشكل فردي وليس بتعليمات من النادي".

وشدد "أريد أن أؤكد لهؤلاء -الأطراف- بأن هذه الطريقة لن تجدي نفعا، وفي النهاية ستظل العلاقة المحترمة والقوية بين فتحي والنادي هي الأساس".

وواصل "أؤكد لجماهير الأهلي أن الأمور تسير على ما يرام. لا تستمعوا للشائعات ومحاولات التشويه".

وتعجب نادر شوقي "لا أعرف لماذا تحفظ البعض على قولي أن فتحي يمتلك عرضا يمثل 3 أضعاف عرض الأهلي. تلك حقيقة".

وأتم "كافة الأمور ستحسم على طاولة المفاوضات وسنرى عرض الأهلي، ونقول كلمتنا".

عقد أحمد فتحي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. صاحب الـ35 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة بمختلف البطولات، وصنع هدفين.

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