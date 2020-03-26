تقرير: الدوري الإنجليزي لن يعود في أبريل.. سيؤجل مجددا

الخميس، 26 مارس 2020 - 18:00

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

لن يعود الدوري الإنجليزي للاستئناف في موعده المقرر سلفا 30 أبريل المقبل بل سيتم تأجيله مجددا بسبب عدم وجود حل لأزمة تفشي فيروس كورونا وفرض حظر التجول في إنجلترا.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس فإن أندية الدوري الإنجليزي والدرجة الأولى أُبلغوا بصعوبة عودة النشاط الكروي في الموعد المحدد سلفا.

لذا سيتقم تحديد موعد جديد عقب اجتماع يشهده أندية البريميرليج والدرجة الأولى الأسبوع المقبل.

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يأتي ذلك بعدما توقف النشاط الكروي حتى الثالث من شهر أبريل المقبل قبل تأجيل موعد عودته للـ30 من الشهر ذاته.

ولم يتدرب اللاعبون منذ أكثر من عدة أسابيع ما يعني صعوبة الاستعداد خاصة في ظل فرض حظر التجول في الدولة القابعة في شمال غرب أوروبا.

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