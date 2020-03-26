تقرير: الدوري الإنجليزي لن يعود في أبريل.. سيؤجل مجددا

لن يعود الدوري الإنجليزي للاستئناف في موعده المقرر سلفا 30 أبريل المقبل بل سيتم تأجيله مجددا بسبب عدم وجود حل لأزمة تفشي فيروس كورونا وفرض حظر التجول في إنجلترا.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس فإن أندية الدوري الإنجليزي والدرجة الأولى أُبلغوا بصعوبة عودة النشاط الكروي في الموعد المحدد سلفا.

لذا سيتقم تحديد موعد جديد عقب اجتماع يشهده أندية البريميرليج والدرجة الأولى الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك بعدما توقف النشاط الكروي حتى الثالث من شهر أبريل المقبل قبل تأجيل موعد عودته للـ30 من الشهر ذاته.

ولم يتدرب اللاعبون منذ أكثر من عدة أسابيع ما يعني صعوبة الاستعداد خاصة في ظل فرض حظر التجول في الدولة القابعة في شمال غرب أوروبا.

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