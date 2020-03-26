البدري يتنازل عن ربع راتبه في المنتخب بسبب إيقاف النشاط

تنازل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن 25% من قيمة راتبه، لحين انتهاء الفترة الطارئة التي تمر بها البلاد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقته على طلب حسام البدري المدير الفني للمنتخب، التنازل عن ربع راتبة لحين انتهاء الظروف الطارئة وعودة النشاط الرياضي.

يأتي قرار حسام البدري بعدما أعلن اتحاد الكرة أيضا صباح اليوم الخميس، تكفل الجهاز الفني لمنتخب مصر برعاية 120 أسرة من متضرري فيروس كورونا.

رياضيو مصر يشاركون في الفترة الأخيرة في حملة لدعم الأسرر المتضررة على خلفية فيروس كورونا.

مصر أعلنت قرارا حظر تجول في الشوارع يوميا ولمدة أسبوعية بداية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر إيقاف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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