نجوم مصر 1934 – (2) علي كاف.. أشهر مدافع في مصر وإعجاب هتلر والعضاضة

يقتصر تاريخ مصر في كأس العالم على 3 مشاركات، وتظل المشاركة في 1990 هي الأكثر شهرة في الشارع المصري، رغم المشاركة المبكرة للغاية في 1934 والتي لا تحصل على حقها الكافي.

11 نجما شاركوا في الظهور الأول لكأس العالم 1934، ويعد أكثرهم شهرة عبد الرحمن فوزي صاحب الثنائية في شباك المجر، مباراة مصر الوحيدة في المونديال حتى 1990.

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة لنجوم منتخب مصر الـ 11 الذين شاركوا في كأس العالم 1934 ونلقي عليهم الضوء بشكل أكبر.

الحلقة الثانية ستكون مع علي كاف ظهير أيمن منتخب مصر في كأس العالم 1934.

الرموز

علي محمد السيد داود الشهير بـ "علي كاف" من مواليد بني سويف عام 1903، ونشأ في حي عابدين بالقاهرة والذي عُرف حينها بحي المواهب نظرا لخروج أكثر من اسم أبرزهم حسن الفار، حسين الفار، وشريف الفار.

ترجع تسميته بـ "كاف" إلى مدرس الحساب في المدرسة الإبتدائية الذي كان مغرما بالرموز (س) و(ص) وكان في الفصل طالبان يحملان اسم علي فأطلق على الأكبر سنا الكبير والأصغر الصغير ولعشقه للرموز، أصبح علي محمد، "علي كاف" وصار يعرف بين الجميع بهذا الاسم.

انضم لنادي التضامن بحي عابدين بعدما شاهده أحد الكشافين في الحواري بحثا عن المواهب.

وأثناء خوض نادي التضامن مباراة مع نادي القاهرة أحد أندية الدرجة الأولى انضم للأخير وظل يلعب له حتى 1923.

وبسبب أداءه أمام السكة الحديد في أحد المباريات طالب المسؤولون بضم بل ووعدوه بالتوظيف في عمل كتابي وعُين ولعب للفريق في خط الدفاع مشاركا في جميع مبارياته حتى 1929.

وأثناء لعبه للسكة الحديد، طلب منه أحمد منصور جناح الترسانة أن ينضم للفريق وبالفعل انضم وعمل في الورش الأميرية التي تتبع النادي وتحول مع الفريق لمركز الظهير الأيمن.

وعندما بدأ يشتهر باللعب في مركز الظهير الأيمن، طلبه نادي الاتحاد السكندري ليلعب مع الفريق في جولته الأوروبية والنمسا والمجر وكانت تلك المرة الأولى في حياته التي يركب فيها الباخرة.

مكافأة رغم الخسارة

في 1929 طلب حيدر باشا لقاء علي كاف للانتقال للزمالك ووافق مباشرة.

وكانت أول مكافأة يتلقاها في أول مباراة للمختلط أمام الأهلي رغم فوز الأهلي 2-1 تقديرا لمجهوده الذي بذله في المباراة.

إعجاب هتلر

شارك علي كاف في الخسارة من مجر 4-2 في كأس العالم 1934، لكن المشاركة الأبرز له مع المنتخب كانت في أولمبياد برلين 1936.

مصر خسرت أمام النمسا بنتيجة 3-1 في مباراة سجل عبد الكريم صقر هدف مصر الوحيد، وكانت المفاجأة.

طلب أودلف هتلر المستشار الألماني حينها بعد اللقاء تحية لاعبي المنتخب المصري فذهب إليه علي كاف ومعه حسين الفار ورحب بهم هتلر وأبدى أعجابه بلعب المنتخب المصري رغم العزيمة.

العضاضة

ظل علي كاف في كامل لياقته واعتزال بعمر 39 عاما مع الزمالك ثم عمل لفترة قصيرة كمدرب واعتزل بعد تدهور حالته الصحية.

وتعد المقولة الأشهر عن علي كاف من حنفي بسطان كابتن الزمالك ومنتخب مصر في كتابه "علي كاف ظهير الزمالك الفذ هو أشهر مدافع في مصر، وكان حذاء الكرة الذي يلبسه يسمى بالعضاضة التي "تعض" كل مهاجم يحاول الاقتراب من مرمى الزمالك".

توفي عام 1979 عن عمر يناهز الـ 76 عاما.

المصدر: عمالقة كرة القدم المصرية في كأس العالم بإيطاليا 1934.

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