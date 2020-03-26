المنتخب الأولمبي يتكفل بـ600 أسرة

الخميس، 26 مارس 2020 - 22:25

كتب : عاطف شادي

شوقي غريب - تتويج مصر الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

قرر المنتخب الألمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب والجهاز الفني المعاون له التكفل ماليا بـ500 أسرة في مبادرة "تحدي الخير".

هذا بالإضافة لتكفلهم بـ100 أسرة في دعم العدالة غير المنتظمة في ظل الظروف المعيشية الصعبة حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان العديد من اللاعبين مثل سعد سمير ووليد سليمان وأحمد الشناوي وطارق حامد وشيكابالا ساهموا في تحدي الخير قبل عدة أيا.

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