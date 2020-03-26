الإسماعيلي يبدأ محاولاته لتجديد عقد ثنائي الدراويش

الخميس، 26 مارس 2020 - 22:15

كتب : ياسر الشريف

عماد حمدي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي استعدادات الأخير لفتح ملف تجديد عقد الثنائي محمد الشامي وعماد حمدي، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ثنائي الدراويش عماد حمدي ومحمد الشامي مع نهاية الموسم المقبل.

وتحدث مصدر مسؤول في الإسماعيلي لـFilGoal.com قائلا: "سبق ورفض عماد حمدي ومحمد الشامي التجديد في وقت سابق، ولكننا سنعيد المحاولات من جديد".

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وأوضح "الثنائي فضل وقتها تأجيل قرار التجديد وسنبذل محاولاتنا الفترة المقبلة للتجديد من كلاهما".

وأكمل حديثه قائلا: "الشامي وعماد حمدي من القوام الأساسي للدراويش ونرغب في استمرارهما معنا".

محمد الشامي جناح الدراويش صاحب الـ 24 عاما شارك في 18 مباراة الموسم الحالي، ونجح في التسجيل مرتين والصناعة مثلهما.

بينما شارك لاعب الوسط عماد حمدي في 10 مباريات ونجح في التسجيل مرة في الدوري.

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