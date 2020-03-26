مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: الغندور يدرس الاستقالة من رئاسة لجنة الحكام

الخميس، 26 مارس 2020 - 19:44

كتب : وليد الحسيني

جمال الغندور

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة دراسة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام لفكرة استقالته من منصبه.

الغندور لم يتخذ قراره النهائي حتى اللحظة بخصوص تقديم استقالته من رئاسة لجنة الحكام، ومن المنتظر أن يحسم الأمر خلال الأيام المقبلة، وفقا للمصدر.

وينوي الغندور في الوقت الحالي الوصول لحل في أزمة المستحقات المتأخرة للحكام، وبعد ذلك قد يتخذ قراره النهائي بخصوص الاستقالة.

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مصدر آخر فضل عدم ذكر اسمه، أشار لـ FilGoal.com إلى وجود بعض الخلافات بين الغندور واتحاد الكرة منذ فترة.

خلافات قد تنتهي بالاتفاق بين الطرفين على استقالة الغندور ولجنة الحكام، في ظل تعليق النشاط الرياضي في مصر، حسبما أوضح المصدر لـ FilGoal.com.

وعلق اتحاد الكرة المصري النشاط الكروي في مصر لمدة 15 يوما قبل أن يمد التعليق لـ15 يوما جديدا بداية من 30 مارس الجاري.

تعليق النشاط الكروي في مصر يأتي في إطار إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب العالم بأكمله.

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