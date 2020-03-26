خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب

الخميس، 26 مارس 2020 - 20:26

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - سيد عبد الحفيظ - ريني فايلر (الصور من صفحة الأهلي الرسمية على فيسبوك)

تلقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خطابا من نظيره في ماميلودي صن داونز باتريس موتسيبي أكد خلاله على تقديره الكبير له ومعربا عن رغبته في مزيد من التعاون بين الناديين في المستقبل.

وقال رئيس صن داونز في خطابه إن الأهلي يستحق التتويج بالنسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تجاوز عقبة صن داونز في ربع النهائي عقب الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

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يذكر أن الخطيب أرسل خطابا لرئيس صن دوانز في وقت سابق شكره فيه على حسن استقبال الأهلي في جنوب إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وجاء الخطاب كالتالي:

شكرًا جزيلًا على خطابك الأخير.

على الأهلي أن يفخر بأن لديهم رئيسًا مثلك، وليس الأهلي فقط بل جميع الأندية الإفريقية، التي من بينها تم اختيار الأهلي نادي القرن بإفريقيا، عليهم جميعًا بأن يفخروا بوجودك رئيسًا للأهلي.

لقد كنتُ دائمًا متابعًا جيدًا للأهلي ونجاحاته الكبيرة على مر السنين، وأنا على ثقة تامة أن هذا النادي وتحت قيادتك سيحقق المزيد من النجاحات والنمو.

أود دائمًا أن نعمل معًا، وأن يعمل الأهلي وصن داونز على تطوير كرة القدم داخل بلادنا و داخل قارتنا الإفريقية.

أتمنى لك التوفيق فيما هو قادم، وأنتم تستحقون الفوز بلقب دوري الأبطال لهذا العام.

إلى أن أراك قريبًا.

لك مني كل التحية.

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