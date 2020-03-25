خليك في البيت - الشيخ ولعبة الـ8 أسئلة.. أصعب مدافع غير متوقع وفريق خماسي أسطوري لا يُهزم

الأربعاء، 25 مارس 2020 - 18:36

كتب : عمرو عبد المنعم

أحمد الشيخ - الأهلي

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

أحمد الشيخ

النادي : الأهلي

الأهلي

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هذه المرة بالتعاون مع النادي الأهلي، ضيفنا هو أحمد الشيخ نجم الفريق الأحمر الذي يساهم بدوره في الدور المجتمعي في محاربة الوباء العالمي، وينصحكم بالبقاء في المنزل.

أول قميص كرة اشتريته؟

قميص منتخب مصر في 98 حازم إمام

أول مرة ذهبت فيها إلى الاستاد؟

مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة في الدوري 3/3

من هو اللاعب سبب حبك لكرة القدم؟

عبد الستار صبري

من هو أصعب لاعب واجهته؟

أسامة محمد

لاعب كنت تتمنى اللعب جواره؟

بالتأكيد محمد أبو تريكة

أفضل هدف سجلته؟

هدف فوز منتخب مصر العسكري على الجزائر

أحرف لاعب شاهدته في تاريخ مصر؟

محمد أبو تريكة – حازم إمام – عبد الستار صبري

كون فريقك الخماسي واختار 4 لاعبين بجانبك؟

عصام الحضري – محمد أبو تريكة – حازم إمام – عبد الستار صبري

"مع هؤلاء النجوم لن نخسر أمام أي فريق آخر".

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