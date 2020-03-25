كاف لـ في الجول: مازال أمامنا فترة لتحديد موقف مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية.. ولكن

هل حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أي شيء يخص مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في ظل تفشي فيروس كورونا؟

أجاب شيهو ديكو عضو إدارة المسابقات لـFilGoal.com قائلا: "حتى الآن لم نقرر أي شيء فيما يتعلق بذلك الأمر".

وواصل "نحن نتابع عن قرب انتشار المرض في كل الدول الإفريقية ومازال هناك متسع من الوقت على إقامة تلك المباريات".

وأردف "لذا نحن نحصل على وقتنا بشكل كاف لتقيم الموقف وخيار التأجيل مطروح إن لزم الأمر".

وشدد "الاتحاد الإفريقي لن يخاطر بسلامة الجميع".

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الأول من شهر مايو المقبل والإياب في الثامن من الشهر ذاته.

فيما تقا مباريات نصف نهائي الكونفدرالية في الثالث والعاشر من شهر مايو.

ويلعب الأهلي ضد الوداد والزمالك ضد الرجاء في دوري الأبطال، فيما يلتقي بيراميدز مع هوريا كوناكري الغيني.

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