تقرير تركي: بيشكتاش النني خالي من كورونا

قال تقرير تركي إن كل التحاليل التي خضع لها لاعبو بيشكتاش جاءت سلبية، بما فيهم المصري محمد النني.

محمد النني النادي : بشكتاش

ونشرت صحيفة "فوتوماك" أن بعد ثبوت إصابة مدرب جالاتاسراي فاتح تريم بالمرض، تم إجراء تحاليل لكل لاعبي بيشكتاش حيث تقابل الفريقين قبل إيقاف الدوري في تركيا منذ أسبوع.

وأكدت الصحيفة أن كل لاعبي ومسؤولي بيشكتاش لا يحملون المرض.

النني هو ثاني لاعب مصري يخضع لتحاليل معلنة للتأكد من عدم إصابته بكورونا، بعد أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس.

ففي يوم الأربعاء الماضي، أعلن أولمبياكوس في بيان رسمي عن نتيجة الفحوصات التي خضع لها لاعبوه وأجهزته الطبية والفنية والعمال بالنادي والإدارة جاءت سلبية من الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت تلك الفحوصات كإجراء عاجل وقائي بعد إصابة مالك نادي أولمبياكوس اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي تم اكتشافه بعد 13 يوما من تأهل الفريق اليوناني على حساب مدفعجية لندن إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي على ملعب الإمارات.

لكن النادي أعلن أمس الثلاثاء شفاء ماريناكيس كذلك.

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