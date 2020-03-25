تنازل جماعي عن الرواتب من ناد ألماني لمواجهة فيروس كورونا

وافق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي يونيون برلين الألماني التنازل عن رواتبهم لتحدي تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف النشاط الرياضي بألمانيا وأغلب دول العالم للحد من انتشاره بعد اعتباره كوباء عالمي من منظمة الصحة العالمية.

ونشر نادي يونيون برلين بيانا رسميا عبر موقعه يفيد بتنازل اللاعبين عن رواتبهم مع تخفيض رواتب المديرين والموظفين للعمل لوقت قصير.

ويتعاون النادي بالكامل للاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الألماني بصورة طبيعية في أي وقت بعد الانتهاء من فيروس كورونا.

وقال ديرك زنجلر رئيس النادي: "هذه ظروف استثنائية علينا التعامل معها، هدف نادينا هو كرة القدم".

وأوضح "إذا توقفت عن الوجود ستلمس جوهر وجودنا، وعملت الإدارة والموظفون واللاعبون بجد الفترة الأخيرة لضمان النجاح في الدوري الألماني".

وكشف "الآن تخلوا عن الكثير من المال للتغلب على هذه الأزمة معا، ونيابة عن إدارة النادي بالكامل أود أن أشكرهم على دعمهم وسوف نتغلب على التحديات المقبلة".

وكان قد تم تعليق تدريب الفريق الأول وحتى 31 مارس بشكل مبدئي، على أن يتدرب اللاعبون بشكل منفرد.

وأتم رئيس النادي تعليقه "كان واضحا أننا سنواجه تحديات الفترة المقبلة، وهدفنا تجاوز تلك الأزمة".

وأغلق النادي أبوابه حتى إشعار آخر والحال نفسه لمتاجر النادي.

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