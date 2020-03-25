ميسي يتبرع بمليون يورو لمكافحة كورونا

تبرع ليونيل ميسي ساحر برشلونة بمليون يورو من أجل مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا.

وجاء تبرع ميسي لمستشفى "كلينك" في برشلونة ومركز طبي آخر في الأرجنتين.

وذكر الحساب الرسمي لمستشفى "كلينك" على تويتر أن ميسي تبرع من أجل القتال ضد فيروس كورونا.

ووجه الحساب الشكر لأفضل لاعب في العالم 6 مرات لدعمه الحرب ضد الفيروس.

يذكر أن جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تبرع أيضا بمليون يورو من أجل شراء المستلزمات الطبية لمواجهة تفشي الفيروس في برشلونة.

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