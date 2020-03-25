خليك في البيت - رضا هيكل ولعبة الأسئلة.. الأفضل تاريخيا ومباراة لا تنسى بصالة الأهلي

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع أحد نجوم الكرة الطائرة، رضا هيكل لاعب الزمالك ومنتخب مصر.

وكانت تلك هي إجاباته على الأسئلة:

- من أصعب لاعب واجهته؟

عثماني خونتيرينا اللاعب الكوبي كان الأصعب.

- لاعب تطمئن بوجوده في فريقك؟

كل الفريق ولا يوجد لاعب معين، نحن نلعب على قلب رجل واحد.

- إذا كنت بطلا لرياضة بخلاف الكرة الطائرة، فماذا ستكون؟

كرة اليد لأني أحب تلك الرياضة جدا.

- موقف لا تنساه في مسيرتك؟

عام 2009 عندما تغلبنا على النادي الأهلي في نهائي بطولة إفريقيا على صالة الأهلي، وكانت النتيجة في الشوط الفاصل 10-6 للأهلي ولكن فزنا في النهاية 15-13.

- مباراة لا تنساها وما السبب؟

بالتأكيد هي مباراة نهائي إفريقيا على صالة الأهلي والتي فزنا بها 3-2.

- هل تشجع كرة القدم؟ وما هو فريقك المفضل؟

أنا أشجع الزمالك محليا ودوليا وقاريا وفي كل شيء.

- اختر أفضل 5 رياضيين تاريخيا على المستوى العالمي.

اختار رونالدينيو (كرة قدم)، يوسين بولت (ألعاب قوى)، كريستيانو رونالدو (كرة قدم)، كوبي براينت (كرة سلة)، روجر فيدرير (تنس).

- اختر أفضل 5 رياضيين مصريين في التاريخ.

اختار أحمد الأحمر (كرة يد)، حازم إمام الكبير (كرة قدم)، فريدة عثمان (سباحة)، محمد صلاح (كرة قدم)، علاء أبو القاسم (سلاح الشيش).

- ما هو العمل الفني المفضل إليك؟

فيلم الفيل الأزرق.

- من هو الفنان الذي تنتظر أي عمل يقدمه؟

الفنان أكرم حسني.

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