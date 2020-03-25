عنتر يكشف كواليس تغير وجهته من الأهلي للزمالك

فسر محمد عنتر كواليس انتقاله للزمالك قادما من بيراميدز (الأسيوطي سابقا) في يناير 2018، بعدما كان قريبا للغاية من الانتقال لصفوف النادي الأهلي.

قال عنتر خلال استضافته عبر قناة نادي الزمالك "رشحني كل من علي ماهر المدير الفني للفريق وهادي خشبة مدير الكرة للانتقال للأهلي، وبالفعل ذهبت وعقدت جلسة مع ناجي خليل مسؤول اللجنة الفنية بالنادي وطلب مني التوقيع على عقود، لكني رفضت قبل الرجوع للأسيوطي، لأنه كان يتبقى في عقدي 3 مواسم".

وأشار "حينها قال لي هذا المسؤول (لا يُقبل أن تكون لا للنادي الأهلي). لقد استمرت المفاوضات 3 أشهر، وحينها لم يكن الزمالك طرفا بها".

وواصل محمد عنتر "وبعد فترة، عقد مسؤولي الناديين جلسة، حضرها عدلي القيعي من طرف النادي الأهلي، واتفقا على شرائي مقابل 13 مليون جنيه، واستمرت الجلسة لساعة متأخرة 11 أو 12 ليلا، وكانت قبل آخر يوم من إغلاق باب القيد".

واستطرد لاعب الزمالك "حينها طلب عدلي القيعي الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي، لكنه لم يرد عليه، يبدو أنه كان نائما. ثم قالوا حينها سننهي الأمور في اليوم التالي".

واستدرك محمد عنتر "هنا دخل (الأسد) مرتضى منصور، وحسم الاتفاق مع إدارة الأسيوطي في نصف ساعة بإرسال كل من أحمد مرتضى منصور، وإسماعيل يوسف".

وواصل "طلب أيضا مسؤولو الأهلي خلال الجلسة ذاتها تقسيط المبلغ، أرادوا دفع النصف، مع تقسيم الجزء الثاني إلى أقساط".

وأتم تصريحاته "قبل أن يحسم نادي الزمالك الأمر لصالحه، لم أمانع الانتقال إلى صفوفه، ثم غادرت الغرفة وتلقيت تهنئة من علي ماهر وهادي خشبة على انضمامي للأهلي، وأنهما تواصلا مع لاعبي الفريق لاستقبالي، في الوقت الذي ينتظرني عمي في مقر الأهلي، ولكن في طريق العودة من 6 أكتوبر، تلقى وكيلي اتصالا من رئيس نادي الزمالك، وأبلغه بأنه حصل بالفعل على الاستغناء الخاص بي".

محمد عنتر انضم لنادي الزمالك قادما من الأسيوطي منتصف موسم 2017/2018.

صاحب الـ27 عاما شارك في 30 مباراة مع الزمالك منذ قدومه. سجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين. وحقق بطولات كأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة، وكأس الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي، وكأس السوبر المصري السعودي.

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