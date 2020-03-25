رمضان: لولا الإصابات لجمدني كوبر في أمم إفريقيا 2017

استرجع رمضان صبحي لاعب الأهلي، كواليس ما حدث مع هيكتور كوبر خلال كأس الأمم الإفريقية 2017.

رمضان صبحي النادي : الأهلي مصر

وصرّح رمضان: "دخلت بديلا في أول مباراة أمام مالي، ثم لعبت أساسيا أمام أوغندا في المواجهة الثانية، حتى أخرجني كوبر في الدقيقة 70".

وأضاف عبر أون تايم سبورت 2: "من وجهة نظري، فقد قدمت مباراة مميزة للغاية وشعرت أنني على وشك تسجيل أو صناعة هدف، شعرت أن هناك من في الملعب لاعبين لم يقدموا ما قدمته لكنه أخرجني أنا".

وأكمل: "أثناء خروجي رميت زجاجة المياه، وتم إخباره بالأمر، وقرر في نفسه ألا يشركني مجددا طوال البطولة".

وواصل: "غبت بالفعل عن مباراة غانا، وأمام المغرب طلب مني أن أبدأ التسخين، لكن عندما سجل كهربا لم يشركني".

وأضاف: "أمام بوركينا فاسو تكرر الأمر ولم يرد الدفع بي أثناء تقدمنا، لكن عندما استقبلنا هدفا أقحمني، وطلبت بعدها تسديد إحدى ركلات الترجيح".

وأتم: "لولا الإصابات التي ضربت المنتخب في نهاية البطولة لما شاركت مجددا".

وخسرت مصر المباراة النهائي في تلك البطولة بهدفين مقابل هدف واحد أمام الكاميرون، بعد أن عانت من غيابات طاحنة في صفوفها.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

مدرب الإسماعيلي: أوافق على إلغاء الموسم في حالة واحدة

رمضان: أفتقد عبد الله السعيد للغاية

متعب: يجب علينا دعم حسام عاشور

رمضان: هذه تفاصيل المشادة مع بادجي

الأولمبية المصرية توضح موقف "لاعبي الأولمبياد"