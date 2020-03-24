رمضان: تصريحي عن صلاح؟ تعلمت في الأهلي حماية لاعبيني

أوضح رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي، المقصد من تصريحاته عن محمد صلاح بعد التأهل للأولمبياد.

وكان رمضان صبحي قد طالب الإعلام بإعطاء اللاعبين الذين قادوا مصر إلى الأولمبياد حقهم.

وصرح رمضان: "لم يكن قصدي ألا يتم استدعاء صلاح في الأولمبياد، فليس لي حق إبداء وجهة نظري، بل حرية الاختيار بالكامل لـ شوقي غريب المدرب".

"لكني تعلمت في الأهلي من قادة كثر داخل النادي ضرورة الحفاظ على لاعبيني، وحديثي هذا أسعدهم للغاية".

"لو ابتعدت عن الإصابات، فأنا ضامن لمكاني في الأولمبياد، كان من الممكن أن أقول (وأنا مالي) في هذه الحالة، لكني أخاف على لاعبي فريقي".

وأضاف: "صلاح لم يفهم كلامي بشكل خاطئ، هو يعرف في ماذا أفكر جيدا، بل بالعكس، أنا أستريح للعب مع صلاح وسيكون إضافة لنا بالطبع".

"كنا على تواصل في إنجلترا، وعلاقتنا مميزة، لا مشاكل بيننا، وقد تحدث إلي أثناء البطولة وطالبني بالمباركة لبقية اللاعبين".

وعن شخصيته القيادية الجلية التي ظهرت خلال البطولة: "لم أسع لإظهار شخصية القائد في أمم إفريقيا تحت 23، بل حدث الأمر بشكل تلقائي".

وأضاف: "كنت أقول للاعبين إنه يجب علينا التحلي بالرجولة، وقتها لو خرجنا من البطولة لن يغضب الجمهور".

وأكمل: "بعد ما حدث في أمم إفريقيا للكبار وخروج المنتخب الأول والغضب العارم الذي رافق ذلك، حرصنا على ألا يتكرر الأمر معنا".

وأتم: "أول مباراة كانت الأصعب، إذ لم نظهر فيها بشكل مميز، لكننا لعبنا برجولة وفزنا بالمواجهة".

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