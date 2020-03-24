رمضان صبحي يكشف حقيقة تجدد إصابته.. "شعرت بألم غير طبيعي"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 23:11

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - وادي دجلة - الأهلي

نفى رمضان صبحي لاعب الأهلي، التقارير التي تناولت تجدد إصابته في الفترة الماضية.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وغاب رمضان صبحي عن الأهلي في الأشهر الماضية، بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

وأوضح رمضان: "الإصابة لم تتجدد، لكن عندما عدت للتدريب شعرت بألم وشعرت أن هذا غير طبيعي، لذا قررت التراجع حتى لا تتجدد الإصابة، وبالتالي تأخرت عودتي".

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وأكمل عبر أون سبورت 2: "الإصابة كانت قوية للغاية من البداية بسبب المجهود الكبير المتواصل الذي بذلته دون راحة، لدرجة أن فايلر أخبرني أنه حزين لعدم قدرته على إعطائي إجازة بعد عودتي من أمم إفريقيا".

واعترف: "تعلمت أشياء في فترة الإصابة، منها ضرورة النوم بشكل كافٍ، لأني عندما تعرضت للإصابة لم أكن حاصل على كفايتي من النوم في تلك الفترة".

وأضاف: "لم أسافر ألمانيا مجددا، بل تابعت تأهيلي في مصر، ولا لوم على الجهاز الطبي، فقد شخّص الإصابة بشكل صحيح منذ البداية".

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