مصطفى فتحي: لا أعاني من إصابة مزمنة.. وأطالب جماهير الزمالك بالصبر علي

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 22:48

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - الزمالك - الاتحاد

نفى مصطفى فتحي لاعب الزمالك تعرضه لإصابة مزمنة تبعده عن الملاعب لفترات طويلة.

وقال مصطفى فتحي عبر قناة الزمالك: "عندما كنت ألعب ضمن صفوف التعاون السعودي كنت أعاني من إصابة في القدم اليسرى، وبعد عودتي للزمالك تعرضت للإصابة في القدم اليمنى".

وأضاف "ولكن البعض كان يقول أنني أعاني من إصابة مزمنة".

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وواصل "أنا جاهز تماما للمشاركة وسليم بنسبة 100% وأحتاج فقط لخوض عدة مباريات لاستعادة حساسية اللقاءات".

وأكمل "لذلك أطالب جماهير الزمالك أن تصبر علي حتى أستعيد مستواي السابق".

وانتقل للحديث عن هدفه في الموسم الحالي قائلا: "أهم شيء أريد تحقيقه مع الزمالك هو الفوز ببطولة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "هذا هو ما يشغل بالي في الوقت الحالي وأيضا باقي زملائي في الفريق، وهدفنا الأول تحقيق لقب دوري الأبطال".

ويلعب الزمالك ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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