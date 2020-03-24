محامي مصر في المحكمة الرياضية عن الأثقال: نهدف لتكرار سيناريو روسيا في أولمبياد طوكيو

كشف نصر عزام المستشار القانوني والمسؤول عن الطعن الذي تقدمت به اللجنة الأولمبية المصرية للمحكمة الرياضية ضد عقوبة حرمان لاعبي رفع الأثقال من المشاركة في الأولمبياد عن هدف الاستئناف.

وتحدث نصر عزام لـFilGoal.com قائلا: "نحن نركز في الأساس في استئنافنا على اللاعبين الذين لم يتم عقابلتهم بسبب حظر اتحاد رفع الأثقال من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 مثل محمد إيهاب".

وواصل "نحاول الآن الوصول لأي حل لإشراك لعبة رفة الأثقال في الأولمبياد دون أي مشكلة".

وأردف "وزير الرياضة أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشما حطب يدعماني بقوة كبيرة".

وأوضح "ما نود حدوثه وقع من قبل في أولمبياد ريو دي جانير 2016 حينما شاركت لاعبة روسية في ألعاب القوى بشكل منفرد رغم حرمان اتحادها من اللعب بسبب المنشطات".

وأتم نصر عزام "الموقف مشابه ونأمل في التوصل لحل".

وتأجلت أولمبياد طوكيو رسميا من شهر أغسطس المقبل إلى 2021.

وكتب محمد إيهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب إعلان تأجيل الأولمبياد رسميا قائلا: "رسميا تأجيل دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو لصيف 2021 بسبب فيروس كورونا وبعون الله متواجدين، الله كريم".

يأتي ذلك بعدما أعلن الاعتزال في وقت سابق في ظل حرمان اتحاد رفع الأثقال المصري من المشاركة في الأولمبياد بعد عقابه لعامين من الدخول في أي مسابقة بسبب تعاطي بعض لاعبيه للمنشطات.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

جنش يختار لاعبا مفاجأة أثّر فيه.

تأجيل الأولمبياد نبأ جيد للكرة المصرية؟

شوقي غريب يتحدث عن معضلة تأجيل الأولمبياد للاعبين فوق السن

كارتيرون يتوقع إلغاء الدوري

اتحاد الكرة يمد تعليق النشاط