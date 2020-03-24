المصري لـ في الجول: لا بد من إلغاء الدوري.. سنحتاج شهرا لإعادة تأهيل اللاعبين

جدد النادي المصري طلبه بإلغاء الموسم الجاري للدوري في ظل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد المصري مد فترة الإيقاف لـ15 يوما مجددا بعدما أعلن مجلس الوزراء فرض حظر التجول في البلاد.

وقال محمد الخولي نائب رئيس المصري لـFilGoal.com: "الوضع الحالي يتطلب إلغاء الدوري والمسابقات الرياضية".

وواصل "عودة الدوري أمر جدلي كل الفرق بعد الراحة لشهر ستحتاج لأكثر من شهر للتجهيز الفني والبدني وإن استقرت الأمور سننهي الموسم في شهر سبتمبر أو اكتوبر، وهذا صعب".

وتابع "القرار لا بد أن يصدر خلال الأيام المقبلة وأستبعد اتحاد الكرة من اتخاذ ذلك القرار وأناشد وزير الرياضة أشرف صبحي أن يتخذه".

وأردف نائب رئيس المصري "الكل سيتضرر والخسائر المادية كبيرة لكن الحفاظ على الأرواح أهم شيء ولا مجال للحديث عن مصالح شخصية الأهم هو صحة المواطن المصري".

وأتم "كل العاملين بالنادي مرتباتهم سارية واتخذنا إجراءات وقائية بالتعاون مع السلطات المسؤولة لعبور تلك الكبوة".

يذكر أن سمير حلبية رئيس المصري طالب في وقت سابق بإلغاء الدوري وإعطاء اللقب للأهلي في ظل تصدره للمسابقة.

وقال: "رأيي إعلان الأهلي بطلا للدوري ونبدأ التجهيز للموسم الجديد بشكل صحيح، هناك أمور عديدة بحاجة لتعديل وتغيير".

وتابع "قيل أننا نطالب بإلغاء الدوري لأن المصري يحتل المركز العاشر رغم أننا كنا في نفس المركز بالموسم الماضي وأنهينا مشوارنا في المركز الرابع، وتكرر الأمر في الموسم قبل الماضي الذي أنهيناه في المركز الثالث".

وواصل رئيس النادي البورسعيدي "لا نريد أن يفسر كل منا الكلام بطريقته الخاصة، بل نقول إن هناك مشكلة، هل نستغلها ونعيد الأمور لنصابها من جديد؟".

واختتم تصريحاته "80 أو 90% من لاعبي الأندية من الأقاليم .. هل نعرف كيف يعيش الناس هناك؟ هل يعلم أحد متى تنتهي أزمة فيروس كورونا؟ صحة إنسان واحد أهم من الرياضة".

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