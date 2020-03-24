المصري لـ في الجول: لا بد من إلغاء الدوري.. سنحتاج شهرا لإعادة تأهيل اللاعبين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 21:19

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

جدد النادي المصري طلبه بإلغاء الموسم الجاري للدوري في ظل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد المصري مد فترة الإيقاف لـ15 يوما مجددا بعدما أعلن مجلس الوزراء فرض حظر التجول في البلاد.

وقال محمد الخولي نائب رئيس المصري لـFilGoal.com: "الوضع الحالي يتطلب إلغاء الدوري والمسابقات الرياضية".

أخبار متعلقة
الأولمبية المصرية تمد تعليق النشاط أسبوعين إضافيين.. وتوضح موقف "لاعبي الأولمبياد" مدرب طنطا لـ في الجول: الدرجة الثانية أصعب من الممتاز.. وهذا سبب استقبالنا الأهداف المتأخرة خليك في البيت – جنش ولعبة الـ8 أسئلة.. عن نجم غير معتاد أثر فيه ولاعب خارج الزمالك في فريقه الخماسي

وواصل "عودة الدوري أمر جدلي كل الفرق بعد الراحة لشهر ستحتاج لأكثر من شهر للتجهيز الفني والبدني وإن استقرت الأمور سننهي الموسم في شهر سبتمبر أو اكتوبر، وهذا صعب".

وتابع "القرار لا بد أن يصدر خلال الأيام المقبلة وأستبعد اتحاد الكرة من اتخاذ ذلك القرار وأناشد وزير الرياضة أشرف صبحي أن يتخذه".

وأردف نائب رئيس المصري "الكل سيتضرر والخسائر المادية كبيرة لكن الحفاظ على الأرواح أهم شيء ولا مجال للحديث عن مصالح شخصية الأهم هو صحة المواطن المصري".

وأتم "كل العاملين بالنادي مرتباتهم سارية واتخذنا إجراءات وقائية بالتعاون مع السلطات المسؤولة لعبور تلك الكبوة".

يذكر أن سمير حلبية رئيس المصري طالب في وقت سابق بإلغاء الدوري وإعطاء اللقب للأهلي في ظل تصدره للمسابقة.

وقال: "رأيي إعلان الأهلي بطلا للدوري ونبدأ التجهيز للموسم الجديد بشكل صحيح، هناك أمور عديدة بحاجة لتعديل وتغيير".

وتابع "قيل أننا نطالب بإلغاء الدوري لأن المصري يحتل المركز العاشر رغم أننا كنا في نفس المركز بالموسم الماضي وأنهينا مشوارنا في المركز الرابع، وتكرر الأمر في الموسم قبل الماضي الذي أنهيناه في المركز الثالث".

وواصل رئيس النادي البورسعيدي "لا نريد أن يفسر كل منا الكلام بطريقته الخاصة، بل نقول إن هناك مشكلة، هل نستغلها ونعيد الأمور لنصابها من جديد؟".

واختتم تصريحاته "80 أو 90% من لاعبي الأندية من الأقاليم .. هل نعرف كيف يعيش الناس هناك؟ هل يعلم أحد متى تنتهي أزمة فيروس كورونا؟ صحة إنسان واحد أهم من الرياضة".

.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

جنش يختار لاعبا مفاجأة أثّر فيه.

تأجيل الأولمبياد نبأ جيد للكرة المصرية؟

شوقي غريب يتحدث عن معضلة تأجيل الأولمبياد للاعبين فوق السن

كارتيرون يتوقع إلغاء الدوري

اتحاد الكرة يمد تعليق النشاط

المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري لـ في الجول: لا بد من إلغاء الدوري.. سنحتاج شهرا لإعادة تأهيل اللاعبين 17 دقيقة | الدوري المصري
هل يشارك رفع الأثقال في أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها؟ 30 دقيقة | رياضات أخرى
من داخل الحجر الصحي.. محافظة مدريد تشكر بيريز بعد التبرع السخي 58 دقيقة | أوروبا
خليك في البيت - محمد سند ولعبة الـ8 أسئلة.. أصعب منافس والأولمبياد والأفضل في مصر ساعة | رياضات أخرى
ستيرلينج: ليفربول دائما في قلبي ساعة | الدوري الإنجليزي
تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي ساعة | مصر
تحسبا لإلغاء الموسم.. الدوري الإيطالي يحدد 3 طلبات لتقليل وقع الخسائر ساعة | أوروبا
إصابة هوجو جاتي "المجنون" بـ فيروس كورونا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي 2 في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور 3 الحقيقة وراء حسام عاشور 4 حازم إمام لـ عاشور: اخرج من الباب الكبير.. وما قد يحدث إن لعب لناد آخر ليس الأهلي أو الزمالك
قد ينال إعجابك