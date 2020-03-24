هل يشارك رفع الأثقال في أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها؟

تأجلت منافسات أولمبياد طوكيو 2020 رسميا لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا ليطرح السؤال نفسه هل يشارك رفع الأثقال المصري في البطولة؟

لنعد إلى الخلف قليلا..

في شهر ديسمبر 2019 أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال إيقاف مصر لعامين بعد ثبوت تعاطي بعض اللاعبين للمنشطات وبالتالي حرمانها من المشاركة في الأولمبياد.

ذلك الأمر دفع أحد أبطال مصر في رفع الأثقال محمد إيهاب لإعلان اعتزاله.

وتقدمت اللجنة الأولمبية المصرية بطعن على القرار وتم رفض الاستئناف.

وكانت اللجنة الأولمبية قامت بالذهاب بملف الطعن على قرار الإيقاف إلى المحكمة الرياضية الدولية في سويسرا.

كان ذلك الأمر سيستغرق وقتا يتعدى أولمبياد طوكيو في موعدها الأصلي بعام 2020.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك سعي مصري للاستفادة من ذلك التأجيل بتخفيف العقوبة للسماح لمصر بالمشاركة في منافسات طوكيو 2021 خاصة أن العقوبة ستنتهي بنهاية العام المقبل.

ذلك الأمر دفع محمد إيهاب للتلميح بعودته عن قرار الاعتزال بعدما تجدد أمل المشاركة في الأولمبياد.

وكتب محمد إيهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب إعلان تأجيل الأولمبياد رسميا قائلا: "رسميا تأجيل دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو لصيف 2021 بسبب فيروس كورونا وبعون الله متواجدين، الله كريم".

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