من داخل الحجر الصحي.. محافظة مدريد تشكر بيريز بعد التبرع السخي

وجّهت إيسابيل دياز أيوسو، مُحافظة العاصمة الإسبانية مدريد، الشكر لنادي ريال مدريد بعد تبرعه بمعدات طبية للقطاع الصحي.

وقالت دياز في تغريدة عبر حسابها على تويتر:

"شكرا لـ ريال مدريد على مساهمته المهمة في مواجهة فيروس كورونا والمساعدة في إنقاذ الأرواح”.

وأوضحت دياز أن النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، أقدم على تبرع ضخم بمعدات طبية.

Gracias al @realmadrid por su importantísima aportación para hacer frente al coronavirus y ayudarnos a salvar vidas. He cerrado con su presidente Florentino Pérez una gran donación en materia sanitaria. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 24, 2020

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد خصص مبلغا كبيرا لدعم المؤسسات الصحية في العاصمة مدريد.

واجتاح فيروس كورونا أنحاء إسبانيا ولم يفرّق، فأصاب إيسابيل دياز محافظة مدريد التي تمارس مهامها من داخل الحجر الصحي في منزلها منذ 16 مارس الماضي.

كما تسبب فيروس كورونا في موت لورنزو سانز الرئيس الأسبق لـ ريال مدريد، وأصاب رئيس أسبق آخر هو فيرناندو مارتين.

وكان الأمريكي تري تومكينز لاعب فريق كرة السلة في ريال مدريد، قد أصيب بفيروس كورونا في وقتٍ مبكر من هذا الشهر.

وتشهد إسبانيا تزايدا شرسا في عدد الحالات الذي وصل إلى 39676، منها 12352 حالة في العاصمة مدريد التي صارت البؤرة الأكثر خطورة بأنحاء المملكة.

كما تسبب الفيروس سريع الانتشار في وفاة 2800 شخصا داخل إسبانيا، أكثر من نصفهم في مدريد بواقع 1535 وفية.

وتزايد اليوم الثلاثاء عدد الوفيات عن اليوم السابق في إسبانيا للمرة السادسة على التوالي، إذ سجلت 514 وفاة جديدة، في مقابل 462 يوم أمس، و394 أول أمس.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

جنش يختار لاعبا مفاجأة أثّر فيه.

تأجيل الأولمبياد نبأ جيد للكرة المصرية؟

شوقي غريب يتحدث عن معضلة تأجيل الأولمبياد للاعبين فوق السن

كارتيرون يتوقع إلغاء الدوري

اتحاد الكرة يمد تعليق النشاط