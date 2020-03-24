خليك في البيت - محمد سند ولعبة الأسئلة.. أصعب منافس والأولمبياد والأفضل في مصر

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع أحد نجوم كرة اليد، محمد سند لاعب نيم الفرنسي ومنتخب مصر.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

- من أصعب لاعب واجهته؟

سيريل دومولين حارس مرمى فريق نانت الفرنسي.

- لاعب تطمئن لوجوده معك في الفريق؟

إبراهيم المصري بالتأكيد، صخرة دفاع منتخب مصر.

- إذا كنت بطلا لرياضة بخلاف كرة اليد، فماذا ستكون؟

أختار كرة القدم الأمريكية أو التنس.

- موقف لا تنساه في مسيرتك؟

كان موقفا صعبا جدا بالنسبة لي، عندما أضعت رمية جزاء في آخر نهائي كأس مصر مع نادي هيليوبوليس أمام الأهلي وخسرنا المباراة.

لا أنسى هذا الموقف لأنني تعلمت منه الكثير ومنحني قوة شخصية وثقة في النفس بعد ذلك خلال مسيرتي.

- مباراة لا تنساها وما السبب؟

كانت نهائي كأس مصر أيضا بين هيليوبوليس والأهلي في الموسم التالي، فزنا بالمباراة وتألقت جدا الحمد لله وسجلت 12 هدفا وكانت أخر مبارياتي مع هيليوبوليس قبل بداية مسيرتي الاحترافية والبطولة الأولى في تاريخ النادي.

- رأيك في القرار الخاص بأولمبياد طوكيو؟

على المستوى الشخصي كنت أتمنى إقامتها في وقتها لأننا بذلنا مجهودا كبيرا للوصل إليها، المشاركة في الأولمبياد حلم لأي رياضي، ولا أحد يعلم هل سيحصل على الفرصة مرة أخرى أم لا.

ولكن في النهاية الحفاظ على الصحة العامة أهم من أي شيء وأتمنى أن ينتهي موضوع فيروس كورونا لتعود الحياة كما كانت إن شاء الله.

- هل تشجع كرة القدم؟ وما هو فريقك المفضل؟

في الحقيقة لا أشاهد كرة القدم كثيرا باستثناء كأس العالم ودوري أبطال أوروبا في الأدوار النهائية وبالطبع بطولة أمم إفريقيا، ولدي فريقان مفضلان منذ الصغر وهما برشلونة ويوفنتوس.

- اختر أفضل 5 رياضيين تاريخيا على المستوى العالمي.

سؤال صعب، سأختار مايكل جوردان (كرة سلة)، روجر فيدرير (تنس)، ليونيل ميسي (كرة قدم)، يوسين بولت (ألعاب قوى)، مايكل فيليبس (سباحة).

- اختر أفضل 5 رياضيين مصريين في التاريخ.

سؤال أصعب ولكن سأختار أحمد الأحمر وحسين زكي ثنائي (كرة اليد)، رنيم الوليلي (اسكواش)، محمد صلاح (كرة قدم)، محمد إيهاب (رفع أثقال).

- ما هو العمل الفني المفضل إليك؟

أحب مسلسل La casa de papel وفيلم the shawshank redemption.

- من هو الفنان الذي تنتظر أي عمل يقدمه؟

الممثل الأمريكي مورجان فريمان.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

جنش يختار لاعبا مفاجأة أثّر فيه.

تأجيل الأولمبياد نبأ جيد للكرة المصرية؟

شوقي غريب يتحدث عن معضلة تأجيل الأولمبياد للاعبين فوق السن

كارتيرون يتوقع إلغاء الدوري

اتحاد الكرة يمد تعليق النشاط