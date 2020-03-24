مدرب طنطا لـ في الجول: الدرجة الثانية أصعب من الممتاز.. وهذا سبب استقبالنا الأهداف المتأخرة

يؤمن أيمن المزين المدير الفني لطنطا إن المنافسة في دوري الدرجة الثانية أصعب بكثير من نظيرتها في الدوري الممتاز.

المزين هو تخصص تصعيد الفرق من الدرجة الثانية للممتاز إذ سبق وساهم في تصعيد أربعة فرقة هم الرجاء والشرقة والأسيوطي سبورت "قبل تغيير مسماه إلى بيراميدز" وأخيرا طنطا.

ولكن الأزمة إن المزين لم يكن يستمر معهم في الممتاز إلا طنطا فقد خاض التجربة.

وعن المقارنة بين الدوري الممتاز والدرجة الثانية قال المزين لـFilGoal.com: "الدرجة الثانية أصعب بكثير".

وبرر "نواجه أندية جماهيرية من الصعب الفوز عليها في ملاعبها، بالإضافة لسوء حالة الملاعب التي تتطلب منا التعامل بشكل مختلف".

وأكمل "عدم إذاعة المباريات يجعل بعض الأمور أحيانا لا تكون عادلة فيصبح هناك ضغط على الحكام وعلى اللاعبين وعلى المدربين".

وعن أبرز العوامل التي تساعد المدرب في تصعيد أكثر من فريق للدوري قال: "الإخلاص في العمل وأن يتعاون معك كل أفراد المنظومة من إدارة ولاعبين وجماهير".

وأردف "كل عمل تلك العناصر يجب أن يجتمع سويا وإلا فلن تنجح".

سبب استقبال الأهداف المتأخرة

يحتل طنطا المركز الـ15 في الدوري بعدما خاض 18 مباراة جمع خلالهم 16 نقطة وكان يتقدم في النتيجة كثيرا ولكنه يسقط في النهاية مثلما حدث ضد الزمالك والمصري.

وعن سبب منح هدايا للمنافسين قال أيمن المزين: "مباراة الزمالك كان لها ظروف خاصة حينما تأخرنا في النتيجة وتقدمنا تسبب خوف اللاعبين على الفوز للتراجع".

وشدد "ذلك التراجع كان خطأ كبيرا وتسبب في التعادل".

وأتم "أما المصري فأضعنا الكثير من الأهداف وهدف تعادلهم كان فيه توفيق كبير ولكننا نتعلم بكل تأكيد".

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