هل يهدد تأجيل أولمبياد طوكيو مشاركة رمضان صبحي ومصطفى محمد

بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل، هل أصبحت مشاركة أغلب لاعبي منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم مهددة؟

وتنص لوائح بطولة كرة القدم في الأولمبياد على المشاركة بفريق لا يتجاوز لاعبوه 23 عاما، مع السماح بانضمام 3 لاعبين فوق السن على أقصى تقدير.

وبالتأكيد، مع إقامة الأولمبياد في 2021 سيتجاوز أغلب عناصر منتخب مصر الأولمبي المتوج بكأس الأمم الإفريقية سن الـ23 عاما.

وتصبح مشاركة لاعبين مثل رمضان صبحي، أسامة جلال، محمد عبد السلام، ناصر ماهر، كريم العراقي، ومصطفى محمد مهددة بحسب لوائح البطولة.

ولكن الأمر قد لا يحتاج استثناء لمشاركة من يتجاوزون 23 عاما، إذا استمرت لوائح البطولة دون أي تغيير عليها.

وتنص لوائح مسابقة كرة القدم والموجودة على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أن اللاعبين المشاركين في طوكيو 2020 يجب أن يكونوا ولدوا في تاريخ 1 يناير 1997 وما بعد هذا التاريخ.

والآن بعد تأجيل الأولمبياد إلى العام المقبل، من الطبيعي أن يتم تغيير هذا البند بما يتوافق مع اشتراط مشاركة اللاعبين أقل من 23 عاما، لكن مع وجود ظرف استثنائي ربما الأمر يختلف.

وفي حال استمرت لوائح البطولة الخاصة بتاريخ ميلاد اللاعبين بالشكل الموجود حاليا دون تغيير، لن تكون مشاركة أي لاعب من منتخب مصر الأولمبي مهددة بأي شكل.

كان شينزو أبي رئيس وزراء اليابان أعلن عن تقدمه بطلب للجنة الأولمبية الدولية لتأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا، ووافق عليه توماس باخ رئيس اللجنة. ( اقرأ تصريحاته )

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