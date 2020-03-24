جمال الغندور: أزمة مستحقات؟ ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك وسط ما يحدث

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 00:24

كتب : FilGoal

جمال الغندور

تعجب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري من توقيت طرح أزمة مستحقات الحكام، مشددا على "حق الجميع محفوظ ولن يُهدر".

وقال جمال الغندور: "أزمة المستحقات؟ هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "نحن في أزمة كبيرة ولا نعرف مصير الدوري ويوجد حالات وفاة في البلد، أشخاص تنزل لتحمي الشعب ويفقدون حياتهم. كل ذلك أهم من مستحقات".

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وتابع "المناسب الآن هو حديثنا عن كيفية حماية أنفسنا أمام الفيروس، ولا أن نناقش أزمة المستحقات وأزمة اللوائح وغيرها".

وأردف "اتحاد الكرة لم يُهدر حق حكامه أبدا. لم ولن يفعل ذلك".

وأتم "الكل سيحصل على حقوقه ولكن لكل مقام مقال".

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