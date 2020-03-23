بنشرقي للجماهير المصرية: التزموا بالتعليمات ولا تغادروا المنزل

وجه أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك رسالة لجماهير كرة القدم المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بنشرقي عبر قناة الزمالك: "أتدرب يوميا في منزلي ولكني أشتاق إلى الملعب ورائحة العشب، ولكن يجب علينا تنفيذ التعليمات وعدم مغادرة المنزل".

وأضاف "هنا في المغرب لا أستطيع مغادرة المنزل إلا بعد الحصول على تصريح".

اللاعب المغربي أضاف "الجميع هنا يلتزم بالحجر الصحي المنزلي ولا أحد يغادر المنزل".

ووجه رسالة للجماهير المصرية قائلا: "التزموا بالتعليمات وابقوا في منازلكم ولا تغادروها حرصا على سلامتكم وسلامة الجميع".

وأتم تصريحاته "يجب عليكم أن تأخذوا الأمور بجدية أكثر من ذلك حرصا على سلامتكم".

ويتواجد بنشرقي حاليا في المغرب خلال فترة توقف النشاط الرياضي في مصر.

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