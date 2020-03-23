بعد وفاة سانز.. رئيس أسبق آخر لـ ريال مدريد في حالة حرجة بسبب كورونا

أصيب فيرناندو مارتين ألفاريز الرئيس الأسبق لـ ريال مدريد، بفيروس كورونا، وحالته حرجة.

صحيفة "أس" الإسبانية كشفت أن مارتين (72 عاما) دخل العناية المركزة في مستشفى بويرتا دي إييرو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ريال مدريد عانى من خسارة كبيرة بفعل كورونا هذا الأسبوع بالفعل، إذ توفي رئيسه الأسبق لورنزو سانز مساء السبت.

سبق لـ مارتين تولي رئاسة ريال مدريد لمرحلة انتقالية قصيرة، بعد استقالة فلورنتينو بيريز في فبراير 2006.

خلال ولايته التي دامت شهرين، لم يخسر ريال مدريد أي مباراة في الدوري الإسباني، لكنه ودّع دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال.

وانتهت ولاية مارتين باستقالته في أبريل من العام نفسه، بسبب إصرار مجلس الإدارة على إجراء انتخابات جديدة.

ليخلفه لويس جوميز مونتيخانو بشكل انتقالي أيضا، حتى حضر رامون كالديرون لرئاسة النادي بالانتخاب.

وتواصل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا، إذ وصل بالفعل إلى أكثر من 33 ألف حالة.

اليوم الماضي كان "الأكثر فتكا" بحسب تعبير صحيفة "الباييس" الإسبانية، إذ سجلت البلاد 462 وفية جديدة في آخر 24 ساعة، ليتجاوز الإجمالي 2200 ضحية.

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