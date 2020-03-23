تقرير: طبيب ليفربول النفسي يحاول رفع معنويات لاعبي الفريق بسبب فيروس كورونا

يلعب لي ريتشاردسون عالم النفس الرياضي الخاص بنادي ليفربول دورا محوريا في مساعدة لاعبي الفريق للتقليل من مشاكل القلق التي تساورهم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وتوقف مسابقات كرة القدم في العالم. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

فريق ليفربول كان على بعد انتصارين فقط من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ ٣٠ عاما، لكن توقفت مسابقات كرة القدم فجأة إزاء تفشي الوباء، ثم جاءت عدد من المطالبات بإلغاء موسم الدوري الإنجليزي، ما يعني أن جهود الحمر قد تغدو بلا قيمة وفقا للصحيفة.

ومع وجود قلق كبير في ليفربول من تكرار ذكر إلغاء الموسم وتوقف المنافسات الكروية بجانب تفشي الفيروس، توجد عدد من المشاكل النفسية التي ضربت اللاعبين، ليتواصل ريتشاردسون بشكل مستمر مع لاعبي الفريق.

وقالت الصحيفة إن اللاعبين حصلوا على وثائق مساعدة ذاتية، صممت لكي تذكرهم بما يمكنهم ومالا يمكنهم التحكم به خلال توقف مسابقات كرة القدم، ولحثهم على تقبل ما يحدث.

ريتشاردسون الذي درب فريق تشسترفيلد سابقا ولعب لواتفورد وبلاكبيرن روفرز، طلب من لاعبي ليفربول أن يكونوا عقلانيين خلال تلك المحنة التي يواجهها العالم.

ويشجع ريتشاردسون اللاعبين على الاحتفاظ بحس الدعابة وأيضا أن يكونوا أكثر يقظة مع ما ينشرونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حالة إذا ما اعتبر ما ينشرونه حساسا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أثنت على ما فعله يورجن كلوب بوضع المصلحة العامة والصحة قبل أي شيء، وتشجيعه لقرار توقف مباريات كرة القدم، والدور الذي قام به، كما أنه حاليا يحاول رفع معنويات لاعبيه بدوره.

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