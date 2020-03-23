خليك في البيت – المهدي سليمان ولعبة الـ8 أسئلة..عن قميص لاتسيو وأخطر ثنائي هجومي

الإثنين، 23 مارس 2020 - 14:14

كتب : أحمد شاكر

المهدي سليمان

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

مهدي سليمان

النادي : بيراميدز

بيراميدز

هذه المرة مع المهدي سليمان حارس عرين بيراميدز، لذي يساهم بدوره في الدور المجتمعي في محاربة الوباء العالمي، وينصحكم بالبقاء في المنزل.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

أخبار متعلقة
كتاب في البيت - أنا دروجبا (4).. حين هتف ضدي جمهور تشيلسي والخيانة ضد مورينيو خليك في البيت - نور الشربيني تختار لـ في الجول فريقها المفضل واللقب الأغلى خليك في البيت – طارق حامد ولعبة الـ8 أسئلة.. عن صعوبة اللعب ضد رونالدو وهازارد وفريقه الخماسي خليك في البيت - أحمد بلال ولعبة الـ8 أسئلة.. متى كانت الزيارة الأولى للاستاد

- أول قميص كرة اشتريته؟

قميص نادي لاتسيو الإيطالي وكان بدون اسم.

- أول مرة ذهبت إلى الاستاد؟

ملعب البلاستيك مع إنبي، جيل سيد عبد النعيم وكنت أتدرب مع الفريق الأول بعد تصعيدي في عمر الـ 16 عاما.

- أحرف لاعب في تاريخ مصر؟

محمد أبو تريكة

- أقوى مهاجم واجهته؟

ثنائية عماد متعب وفلافيو، سويا كانا الأخطر.

- أفضل هدف شاهدته؟

هدف عبد الحليم علي في مرمى الحضري (اللوب)

وهدف عبد الحميد حسن أيضا في مرمى الحضري (لوب من منتصف الملعب).

- مثلك الأعلى قبل احترافك كرة القدم؟

نادر السيد كنت أحب طريقته وتحركاته ونظامه الخططي.

- هل ستعود الرياضة في مصر؟

أعتقد إن انتهت الأمر بالنسبة للفيروس فسوف تعود الرياضة.

- كيف تتدرب في الوقت الحالي؟

في المنزل، مدرب الأحمال يرسل لنا برنامج تدريبي على تطبيق (واتساب) ونقوم بتنفيذه.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

خليك في البيت - نور الشربيني تختار لـ في الجول فريقها المفضل واللقب الأغلى

كتاب في البيت - أنا دروجبا (4).. حين هتف ضدي جمهور تشيلسي والخيانة ضد مورينيو

رسميا - كندا تقرر عدم إرسال أي رياضي إلى أولمبياد طوكيو إذا أقيمت في موعدها

الاتفاق السعودي: أزارو آخر العائدين قبل حظر الطيران.. وتحذير للجميع من زيادة الوزن

أرسنال: لن نعود للتدريبات.. الزموا منازلكم وحافظوا على حياة الجميع

خليك في البيت المهدي سليمان أسئلة في الجول
نرشح لكم
أخر الأخبار
حازم إمام لـ عاشور: اخرج من الباب الكبير.. وما قد يحدث إن لعب لناد آخر ليس الأهلي أو الزمالك ساعة | الدوري المصري
عبد الحميد بسيوني: نعم لإلغاء الدوري.. حدثت بالفعل 5 مرات سابقا لأسباب أقل أهمية ساعة | مصر
ترامب: أثق أن رئيس وزراء اليابان سيتخذ القرار الصحيح بشأن أولمبياد طوكيو 2 ساعة | أمريكا
تقرير: طبيب ليفربول النفسي يحاول رفع معنويات لاعبي الفريق بسبب فيروس كورونا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خليك في البيت – المهدي سليمان ولعبة الـ8 أسئلة..عن قميص لاتسيو وأخطر ثنائي هجومي 3 ساعة | مصر
أرتيتا: أشعر أنني تعافيت من فيروس كورونا.. وتلك كواليس الإصابة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
دونجا: الرجاء المغربي فريق عادي جدا بدون جماهيره 3 ساعة | إفريقيا
رسميا - بسبب كورونا.. الاتحاد الإسباني يؤجل الدوري لحين سماح الحكومة بإقامته 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي 2 في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور 3 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 4 هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟
قد ينال إعجابك