خليك في البيت – المهدي سليمان ولعبة الـ8 أسئلة..عن قميص لاتسيو وأخطر ثنائي هجومي

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

مهدي سليمان النادي : بيراميدز بيراميدز

هذه المرة مع المهدي سليمان حارس عرين بيراميدز، لذي يساهم بدوره في الدور المجتمعي في محاربة الوباء العالمي، وينصحكم بالبقاء في المنزل.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

- أول قميص كرة اشتريته؟

قميص نادي لاتسيو الإيطالي وكان بدون اسم.

- أول مرة ذهبت إلى الاستاد؟

ملعب البلاستيك مع إنبي، جيل سيد عبد النعيم وكنت أتدرب مع الفريق الأول بعد تصعيدي في عمر الـ 16 عاما.

- أحرف لاعب في تاريخ مصر؟

محمد أبو تريكة

- أقوى مهاجم واجهته؟

ثنائية عماد متعب وفلافيو، سويا كانا الأخطر.

- أفضل هدف شاهدته؟

هدف عبد الحليم علي في مرمى الحضري (اللوب)

وهدف عبد الحميد حسن أيضا في مرمى الحضري (لوب من منتصف الملعب).

- مثلك الأعلى قبل احترافك كرة القدم؟

نادر السيد كنت أحب طريقته وتحركاته ونظامه الخططي.

- هل ستعود الرياضة في مصر؟

أعتقد إن انتهت الأمر بالنسبة للفيروس فسوف تعود الرياضة.

- كيف تتدرب في الوقت الحالي؟

في المنزل، مدرب الأحمال يرسل لنا برنامج تدريبي على تطبيق (واتساب) ونقوم بتنفيذه.

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