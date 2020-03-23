عبد الحميد بسيوني: نعم لإلغاء الدوري.. حدثت بالفعل 5 مرات سابقا لأسباب أقل أهمية

طالب عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش إلغاء الموسم الحالي من مسابقة الدوري لتفادي تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال بسيوني عبر البرنامج الإذاعي وان تو: "نعيش ظرفا صعبا للغاية، دوريات العالم كلها متوقفة، العالم أجمع مشلول".

وشدد المدير الفني لطلائع الجيش "حياة المصريين أهم، منظومة كرة القدم كبيرة جدا وحياة كل شخص غالية".

وأضاف بسيوني "الراحة السلبية الحالية لم نعتد عليها، ففي الإجازة الصيفية بعد انتهاء الموسم كنا نتحرك ونذهب للمصايف ونمارس مباريات الكرة الخماسية وليس الاكتفاء بالبقاء في المنزل".

وتابع بسيوني "التدريب المنزلي لا يكفي، قد يحافظ على لياقة اللاعب بنسبة 15 إلى 20%، كما أن كل اللاعبين لا يقيمون في (فيلات) تضم مساحة للجري، الوضع الراهن ربما يستمر لأكثر من شهر ونصف".

وأوضح بسيوني "بناء على ذلك تحتاج الراحة الحالية إلى شهرا على الأقل لتجهيز اللاعبين بدنيا لخوض المنافسات".

وأبدى بسيوني رأيه "نبدأ الموسم المقبل مبكرا، ونعتبر الموسم الجاري منتهيا كأنه لم يكن في كل درجاته، هذا هو الحق والعدل".

وشدد بسيوني "أوضح الرؤية حتى لا يقال أن ذلك بسبب مركزنا في الدوري، هناك أصحاب نفوس ضعيفة يفسرون الأمر على حسب الأهواء".

وتابع "نحن في المركز الرابع عشر نعم ولكن يفصلنا 5 نقاط فقط عن المركز التاسع ولدينا فريق قوي وإذا تم استئناف الدوري سنعود لمكانتنا، ومطمئن لذلك بنسبة مليون %".

وواصل حديثه "إذا كنت متصدرا للدوري وعلى بعد خطوة من اللقب، أؤكد أن البطولة فداء روح أي إنسان مصري".

واستطرد مدرب طلائع الجيش "ألغينا الدوري 4 أو 5 مرات من قبل لأسباب غير مهمة مقارنة للوضع الحالي، من سيتحمل مسؤولية العودة؟ لا يمكن أن أطالب بشيء تطالب الدولة والحكومة بعكسها وهي أن نتلزم منازلنا لتجاوز الأزمة".

ونوه "لقد تم إغلاق المساجد والكنائس والأندية وإلغاء كل التجمعات.. نحن أمر جسيم، لم يتكرر من قبل".

وبالانتقال بالحديث عن نهاية مشوار حسام عاشور مع الأهلي قال بسيوني: "عاشور من أهم اللاعبين في تاريخ الأهلي والكرة المصرية، تعاقب عليه عدة مدربين، فهو إضافة لأي فريق".

واستدرك "لكن عندما يتقدم نجوم الأندية الكبيرة في السن، يأخذون الأمر على محمل التحدي، وأنه قادر على الأداء لموسمين أو ثلاثة مع ناد آخر، فليسأل عاشور نفسه ماذا يستفيد من هذه الخطوة؟ وهل ستكون مجدية بالفعل؟".

واستطرد المهاجم الدولي السابق "الأفضل البقاء في مكاني واحترام المكان الذي أتواجد به، لذا الأفضل لعاشور أن ينهي مسيرته في الأهلي، موسم أو اثنان خارج ناديه لن يضيفا له أي شيء، حيث سبق لنجوم كبار بالأهلي أو الزمالك تجارب مشابهة ولم تحقق لهم أفضلية أو إضافة عما حققوه".

وأتم بسيوني تصريحاته "إذا فكرنا بالعواطف.. هناك عدة نجوم نتمنى أن يستمروا في الملاعب حتى الآن، لكن لا نحاسب المدير الفني بالعواطف بل بالنتائج بغض النظر عن كفاءة المدرب، ويجب على الإدارة الاستجابة لكافة المطالب لتتم محاسبته بشكل دقيق ومحسوب".

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