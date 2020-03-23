مارتينيلي: أريد الفوز مع أرسنال بدوري الأبطال

الإثنين، 23 مارس 2020 - 18:15

كتب : FilGoal

جابرييل مارتينيلي - أرسنال - ليفربول

ينوي جابرييل مارتينيلي مهاجم أرسنال الفوز بالكثير من الألقاب مع فريقه الإنجليزي وعلى رأسهم دوري أبطال أوروبا.

وقال المهاجم البرازيلي الشاب لمجلة FourFourTwo: "أنوي أن أصبح أسطورة لفريق أرسنال ولكن هذا لن يتحقق سوى بالفوز بالكثير من الألقاب المحلية وكأس دوري الأبطال".

وأضاف "أريد الفوز بالكثير من الألقاب لإسعاد جماهير أرسنال".

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وتابع "إنهم يستحقون الأفضل وليس فقط الجماهير ولكن معهم الموظفين في النادي، أريد أن أصبح أسطورة المدفعجية بسبب كل شيء فعلوه من أجلي".

الشاب البرازيلي ذو الـ18 عاما قدم مستوى فاق التوقعات مع أرسنال خلال الموسم الحالي.

ورغم أن أرسنال تعاقد معه في الصيف الماضي مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني لدعم فريق تحت 23 سنة، إلا أنه أصبح أحد أفراد الفريق الأول.

وشارك مارتينيلي في 26 مباراة مع أرسنال سجل خلالهم 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وانتقل مارتينيلي للحديث عن مدربه ميكيل أرتيتا قائلا: "إنه حقا رائع، ويهتم كثيرا بالتحركات ويواصل دفعي للأمام لتحسين أدائي في الملعب ليس على مستوى الهجوم فحسب بل في الدفاع أيضا".

وأتم تصريحاته "إنه مدرب حكيم للغاية من الناحية الفنية وليس كما يظهر على الشاشة أنه غاضب، لكنه يحب أن يظهر لك ماذا يجب أن تفعله بالتحديد فوق أرض الملعب".

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